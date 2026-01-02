В Татарстане спустя 17 часов отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, введенный ночью в 1.14. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС России.

В период действия режима в Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявлялась угроза атаки беспилотников. Также ограничивалась работа аэропортов Казани и Нижнекамска. На данный момент все ограничения сняты.

Накануне, 1 января, аналогичный режим действовал в республике более семи часов – с 08.06 до 15.12 по московскому времени. На фоне ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Около восьми часов утра накануне в Альметьевске произошла массовая атака вражеских беспилотников на резервуарный парк. В результате налета возникло возгорание, о чем сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, угрозы для жителей нет. В администрации района уточнили, что пожар возник из‑за падения обломков сбитого БПЛА на территории нефтяной технологической системы, при этом работоспособность оборудования не нарушена.

Позднее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении с 8 до 16 часов 56 украинских беспилотников. Пять из них были сбиты над территорией Татарстана, отметили в ведомстве.