Рустам Минниханов поручил усилить безопасность на Рождество в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства заявил о необходимости провести оставшиеся новогодние мероприятия и Рождество на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Лидер республики отметил, что в целом празднование Нового года в городах и районах прошло без крупных происшествий, однако 1 и 2 января регион столкнулся с атаками вражеских беспилотников. Минниханов подчеркнул достойную работу военных и эффективность превентивных мер по подготовке объектов, которые позволили минимизировать риски последствий этих налетов.

Отдельное внимание Раис уделил предстоящему 7 января Рождеству. Поскольку в этот день в храмах ожидается большое скопление людей на праздничных богослужениях, он поручил местным администрациям и Татарстанской митрополии совместно с правоохранительными органами и МЧС обеспечить охрану общественного порядка и пожарную безопасность.

Рустам Минниханов также воспользовался случаем, чтобы поздравить православных верующих с наступающим праздником.

Обозначая приоритеты на будущее, руководитель республики выделил укрепление общественно-политической стабильности, межнационального и межконфессионального мира, а также обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

Он заявил о необходимости активно наращивать темпы роста экономики и продолжать реализацию федеральных и республиканских программ для повышения качества жизни граждан. Минниханов выразил уверенность, что слаженная совместная работа позволит успешно выполнить все стоящие перед республикой задачи.