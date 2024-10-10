Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане в пятницу опять ожидается крепкий ветер
Завтра, 11 октября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем местами на территории республики будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с. Таким образом, он чуть-чуть ослабнет по сравнению с сегодняшним днем.
Ночью по региону ожидается от 0 до -5 градусов (в Казани столбики термометров опустятся до -2, -4 градусов).
Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни и отопительный период читайте в материале «Татар-информа» Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»