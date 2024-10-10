В Татарстане в пятницу опять ожидается крепкий ветер

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Завтра, 11 октября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем местами на территории республики будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с. Таким образом, он чуть-чуть ослабнет по сравнению с сегодняшним днем.

Ночью по региону ожидается от 0 до -5 градусов (в Казани столбики термометров опустятся до -2, -4 градусов).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким.

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни и отопительный период читайте в материале «Татар-информа» Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима.