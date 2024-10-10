В Татарстане похолодает до +4 градусов, а также прогнозируется сильный ветер

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В четверг, 10 октября, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, температура днем в республике поднимется максимум до +4..+9 градусов.

При этом в четверг в регионе прогнозируют еще и северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, утром и днем местами он может даже усилиться до 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что на этой неделе небольшой мокрый снег может выпасть в самых северных и северо-восточных районах Татарстана. Об этом заявил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь. Подробнее о погоде предстоящей зимой – в материале «Татар-информа».