Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сентябрь вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений

Сентябрь 2024 года войдет в пятерку самых теплых осенних месяцев за всю историю метеонаблюдений, сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«По Татарстану в сентябре среднемесячная температура составила +14,6 градуса, что больше соответствует показателям августа. Наиболее теплым сентябрь за всю историю наблюдений, если брать данные всех метеостанций республики за разные годы, был в 1957 году, тогда среднемесячная температура составила +15,2 градуса», – сказал он.

Абсолютных температурных рекордов в первый месяц осени в республике побито не было, но температурный фон был очень высоким. Зато минувший месяц побил рекорд по засушливости. Острый дефицит осадков сохранялся на протяжении сентября во многих районах республики. В большинстве районов Восточного Закамья за месяц выпало 10-20 мм, а в остальных районах – 5 мм или еще меньше, сообщил Феликс Гоголь.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На Татарстан идет циклон с осадками, ожидается резкое понижение температуры

Сегодня днем по республике воздух прогревался до 24 градусов тепла. Но уже завтра температура резко снизится, а на выходных и вовсе ожидается аномально холодная погода, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

«В последние дни среднесуточная температура по республике составляла 11-12 градусов, 7 и 8 октября выдались относительно теплыми. Вторник – крайний теплый день на этой неделе. После этого на смену продолжительному аномальному теплу придет существенное похолодание. Придет северо-восточный антициклон, он принесет в республику настоящий холод, будет резкое понижение температуры», – предупредил Гоголь.

9 октября под влиянием атмосферных фронтов циклона в Татарстане будут идти дожди, в отдельных районах — сильные. Температурный фон начнет понижаться. В ночные часы температура воздуха составит от 7 до 12 градусов выше нуля, в дневные — только 11-16 градусов.

10 октября республика попадет под влияние гребня северного антициклона. Продолжат идти дожди. Заметно похолодает: до 3–8 градусов тепла в темное время суток и не больше 5–10 градусов тепла — в светлое.

В конце недели на Татарстан распространит влияние очень холодный северный антициклон. Среднесуточные температуры будут на 4-5 градусов ниже нормы.

Но есть и хорошие новости – бабье лето еще может вернуться.

«Бабье лето – термин, который справедлив не только для сентября, но и для октября тоже. Если будет период относительно теплой и солнечной погоды без осадков, его можно будет назвать поздним бабьим летом. Бабье лето может длиться от нескольких дней до нескольких недель», – напомнил Феликс Гоголь.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Арктическое вторжение и начало отопительного сезона

Казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев заметил, что погодные условия, складывающиеся на этой неделе, способствуют началу нового отопительного сезона.

«Отопительный период начинается тогда, когда наблюдается устойчивый переход среднесуточной температуры через 8 градусов. Антициклон, который придет с севера, резко понизит температуру, по сути это будет арктическое вторжение», – сказал он.

Переведенцев добавил, что циклон «Кассандра», затопивший Москву в начале этой недели, задел наш регион лишь краем.

«В Москве уже выпало две третьих месячной нормы осадков. До нас этот циклон дотянулся лишь краешком, мы находимся на его восточной периферии. От “Кассандры” к нам идут атмосферные фронты», – сказал профессор.

В целом нынешний год, по его словам, войдет в историю как очень теплый. Это тепло обеспечило природное явление Эль-Ниньо. В Татарстане, как и по всей европейской территории России, долгое время господствовал блокирующий антициклон, который обеспечил осеннюю засуху.

«Но это не гарантирует холодную зиму. Погода зимой зависит от циркуляции атмосферы», – зметил Переведенцев.

Он также добавил, что в последние годы на нас активно действует Атлантика, летом создаются условия для жары, а предстоящая зима, скорее всего, будет мягкой. Однако временами возможны арктические вторжения и экстремальные холода. В целом в последние годы зимы становятся теплее, холодный период начинается позже и заканчивается раньше. Соответственно, отопительный сезон сокращается, заключил Переведенцев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какой будет зима в Татарстане и когда выпадет первый снег?

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на предстоящий отопительный сезон в республике.

Согласно прогнозу, в октябре среднемесячные температуры будут выше нормы, равной +4,9 градуса. В следующие месяцы — с ноября по март — они будут около нормы. Так, в последний месяц осени средняя температура в республике (норма) должна составлять минус 2,7 градуса, в декабре — минус 8,9 градуса, в январе — минус 10,9 градуса, в феврале — минус 10,7 градуса. В марте, согласно прогнозам синоптиков, нормальной считается средняя месячная температура минус 4,2 градуса.

По данным Феликса Гоголя, на этой неделе небольшой мокрый снег может выпасть в самых северных и северо-восточных районах республики. Но если такое событие случится, то, скорее всего, останется незамеченным.

Первый снег в нашем регионе чаще всего выпадает во вторую-третью декаду октября и быстро тает. Устойчивый снежный покров обычно ложится по республике в конце второй декады ноября. Но бывали и такие годы, когда снег ложится уже в конце октября или же, наоборот, отсутствует в начале декабря.