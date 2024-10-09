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Общество 9 октября 2024 13:01

Синоптики предупредили о сильном ветре в Татарстане в четверг

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10 октября в Татарстане прогнозируется сильный ветер. Об ухудшении погодных условий рассказали в Гидрометцентре республики.

По данным синоптиков, усилений ветра стоит ожидать в утренние и дневные часы. Местами порывы могут достигать 15-18 м/с.

Напомним, что в ближайшие дни в регионе произойдет заметное похолодание, связанное с влиянием атмосферных фронтов циклона.

#сильный ветер #прогноз погоды
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