В Татарстане в этом году начались работы по реставрации мечети XVIII века и церкви XIX

В текущем, 2026 году в Татарстане в рамках проекта по возрождению объектов деревянного зодчества «Сохраняем вместе» начались работы по реставрации мечети 1742 года в деревне Асан-Елга Кукморского района и Казанско-Богородицкой церкви 1867 года в селе Большое Фролово Буинского района. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Проект «Сохраняем вместе» позволяет каждому жителю Татарстана внести личный вклад в сохранение культурного наследия. На сайте профильного комитета размещены QR-коды со счетами мухтасиба мечети и прихода церкви. Пожертвования пойдут напрямую на восстановление памятников деревянного зодчества, заверили в ведомстве.

Всего же в этом году по Татарстану в процесс реставрации вовлечены 66 объектов культурного наследия – среди них есть находящиеся как в государственной, так и в частной собственности, а также принадлежащие религиозным организациям. Из федерального и республиканского бюджетов на реставрацию дестяи объектов направлено 1,8 млрд рублей, отметил Гущин.

Асан-Елгинская старая мечеть (само село известно с 1678 года) – это одноэтажное, на высоком подклете, прямоугольное в плане здание с минаретом в центре крыши. Оно состоит из трех анфиладных помещений: основного молельного зала, второго небольшого зала и вестибюля.

Прихожая с лестницей на основной этаж расположена под вестибюлем в северной части подклета. Остальной подклет прежде использовался для хозяйственных нужд. Над входом находится поддерживаемая двумя колоннами остекленная веранда с двускатной крышей. На южном фасаде выступает консольный михраб с трехскатной крышей.

Восьмигранный трехъярусный минарет прорезает высокую четырехскатную крышу мечети, световой фонарь не имеет остекления. Состоящий из толстых бревен сруб, скорее всего, был обшит досками в XIX веке. В середине 1990-х годов здание отреставрировали по проекту архитектора Рафика Билялова.

Сейчас здание не отапливается, некоторые конструкции признаны аварийными. Его реставрация обсуждалась еще в 2024 году.

Существующая сейчас в селе Большое Фролово Казанско-Богородицкая церковь была построена в 1867 году на месте здания 1780-х годов постройки. Первоначальное здание обновили после пожара в 1821 году, но потом оно обветшало. Нынешний храм изначально представлял собой типичную провинциальную церковь XIX века, деревянную на каменном фундаменте.

В 1881 году церковь перестроили по проекту архитектора Петра Тихомирова, из-за чего изменился вид крыши, главки над высоким четвериком кафоликона, объема прируба трапезной и ряда других конструкций. Своды были украшены масляной живописью.

Церковь работала до 1930-х годов, затем в рамках антирелигиозной кампании была закрыта до 1947 года. В разные годы здание вновь подвергалось текущим ремонтам и перестройкам. Один из последних был проведен в 2018-2019 годах на средства прихода и благотворителей.

Храму присвоен статус архиерейского подворья. Вместе с тем его конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а фундаменты, лестницы и крыльца уже в начале 2024 года грозили стать аварийными. Реставрировать объект собирались еще в 2019 году.