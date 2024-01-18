В Буинском районе отреставрируют деревянную церковь XIX века

В селе Большое Фролово Буинского района запланирована реставрация выявленного объекта культурного наследия «Казанско-Богородицкая церковь», сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Дошедшая до нас церковь была построена в 1867 году на месте здания 1780-х годов постройки. Первоначальное здание перестраивалось после пожара в 1821 году, однако к моменту принятия решения обветшало. Новое же представляло собой типичную провинциальную церковь XIX века — было деревянным на каменном фундаменте. Аналогичные расположены в деревнях Куркуль и Приозерное Алексеевского района.

В 1881 году храм был перестроен по проекту архитектора Петра Тихомирова, в результате чего изменился вид многих конструкций, в том числе крыши, главки над высоким четвериком кафоликона, объема прируба трапезной и других элементов строения. Своды были украшены масляной живописью.

Церковь действовала до 1930-х годов, однако в рамках антирелигиозной кампании была закрыта до 1947 года.

В разные годы здание вновь подвергалось текущим ремонтам и перестройкам. Один из последних был проведен в 1018-2019 годах на средства прихода и благотворителей. Обновлена кровля алтарной части, проведена расчистка и покраска внешних стен, благоустройство территории.

В настоящее время храму Казанской иконы Божией Матери в селе Большое Фролово присвоен статус Архиерейского подворья.

Сохранение выявленного объекта культурного наследия необходимо, так как его конструкции находятся в ограниченно работоспособном состоянии, а фундаменты, лестницы и крыльца грозят перейти в аварийное. В процессе ремонта, согласно проекту, планируется усилить фундаменты, переустроить полы, вскрыть цокольную часть стен, понизить уровень земли и планировку территории для отвода поверхностных вод, восстановить отмостку по периметру, перебрать конструкции крылец и провести другие виды работ.

Подчеркивается, что целью реставрации является восстановление в целом архитектурно-художественного облика церкви на конец XIX века, то есть до основных переделок.