В Татарстане отреставрируют одну из самых старых в республике деревянных мечетей

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В деревне Асан-Елга Кукморского района Татарстана планируется отреставрировать один из самых ранних памятников деревянной архитектуры республики — мечеть 1742 года постройки (само поселение известно с 1678 года). Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Мечеть осмотрели председатель комитета Иван Гущин и имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев. Местные жители обеспокоены судьбой исторического храма. Хотя в деревне есть еще одна мечеть, они неоднократно просили сохранить старинное культовое сооружение.

Теперь Комитет ОКН должен восстановить мечеть, чтобы мусульмане могли молиться в ней. Сейчас здание не отапливается, некоторые конструкции признаны аварийными. В текущем году должна быть разработана проектная документация для ремонтных работ. В настоящий момент идет процесс подготовки исходно-разрешительной документации.

Асан-Елгинская старая мечеть представляет собой одноэтажное, на высоком подклете, прямоугольное в плане здание с минаретом в центре крыши. Оно включает три анфиладных помещения: основной молельный зал, занимающий половину сооружения, второй небольшой зал и вестибюль.

Прихожая с лестницей на основной этаж находится под вестибюлем в северной части подклета. Остальной подклет ранее использовался для хозяйственных нужд. Над входом имеется поддерживаемая двумя колоннами остекленная веранда с двускатной крышей. На южном фасаде выступает консольный михраб с трехскатной крышей.

Восьмигранный трехъярусный минарет прорезает высокую четырехскатную крышу мечети, световой фонарь не остеклен. Состоящий из толстых бревен сруб мечети, скорее всего, был обшит досками в XIX веке. В середине 1990-х годов здание отреставрировали по проекту архитектора Рафика Билялова.

Кроме того, Иван Гущин и Радиф хазрат Тимергалиев осмотрели возведенную в конце XIX века мечеть деревни Качимир (селение основано во второй половине XVII века). С представителями духовенства и органов местного самоуправления они обсудили оформление правоустанавливающих документов на объект, передачу его в пользование религиозной организации и обеспечение газоснабжения памятника архитектуры.

Качимирская мечеть была построена в 1899 году на средства известных казанских купцов Абдулкарима и Абдулвали Юнусовых взамен прежней, обветшавшей. Здание выдержано в стиле «деревянной» эклектики с элементами народного зодчества. Это одна из немногих сохранившихся деревянных татарстанских мечетей, отличающихся стройными пропорциями минарета.