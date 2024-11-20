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В Татарстане утверждены границы объектов Билярского комплекса памятников
Министерство юстиции Татарстана зарегистрировало приказы о границах объектов, входящих в состав Билярского комплекса археологических памятников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Речь идет об объектах археологического наследия «Билярское поселение I», «Билярское селище IV», «Городище „Святой ключ“», «Святилище „Святой ключ“», «Николаев-Баранское городище II», «Николаев-Баранское селище I», «Николаев-Баранское селище II», «Николаев-Баранское селище III» и «Николаев-Баранский могильник».
Все эти памятники являются частью Билярской округи, которая включает Билярское городище — объект культурного наследия федерального значения, а также близлежащие памятники археологии, связанные с политическим и экономическим центром Волжской Булгарии в X–XIII веках — Биляром.
Само Билярское городище занимает огромную территорию площадью около 6 млн 202 тыс. кв. метров, включая укрепления. Жилая зона внутри городских стен составляет примерно 4 млн 900 тыс. кв. метров. Вокруг города расположены пригородные древние поселения, которые вплотную примыкают к крепостным стенам. Общая площадь Билярского археологического комплекса с прилегающими памятниками достигает почти 8 млн кв. метров, и это делает его одним из самых крупных средневековых городов.
Обследование и подготовка документов для регистрации границ были выполнены в рамках государственной программы по сохранению культурного наследия, отметили в комитете.
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пояснил, что утверждение границ и режима использования территории объектов позволит обеспечить их сохранность и защиту от разрушения, а также создаст условия для дальнейшего изучения и популяризации исторического наследия Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане утвержден режим использования территории Билярского городища.
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