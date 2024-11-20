В Татарстане утверждены границы объектов Билярского комплекса памятников

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Министерство юстиции Татарстана зарегистрировало приказы о границах объектов, входящих в состав Билярского комплекса археологических памятников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Речь идет об объектах археологического наследия «Билярское поселение I», «Билярское селище IV», «Городище „Святой ключ“», «Святилище „Святой ключ“», «Николаев-Баранское городище II», «Николаев-Баранское селище I», «Николаев-Баранское селище II», «Николаев-Баранское селище III» и «Николаев-Баранский могильник».

Все эти памятники являются частью Билярской округи, которая включает Билярское городище — объект культурного наследия федерального значения, а также близлежащие памятники археологии, связанные с политическим и экономическим центром Волжской Булгарии в X–XIII веках — Биляром.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Само Билярское городище занимает огромную территорию площадью около 6 млн 202 тыс. кв. метров, включая укрепления. Жилая зона внутри городских стен составляет примерно 4 млн 900 тыс. кв. метров. Вокруг города расположены пригородные древние поселения, которые вплотную примыкают к крепостным стенам. Общая площадь Билярского археологического комплекса с прилегающими памятниками достигает почти 8 млн кв. метров, и это делает его одним из самых крупных средневековых городов.

Обследование и подготовка документов для регистрации границ были выполнены в рамках государственной программы по сохранению культурного наследия, отметили в комитете.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин пояснил, что утверждение границ и режима использования территории объектов позволит обеспечить их сохранность и защиту от разрушения, а также создаст условия для дальнейшего изучения и популяризации исторического наследия Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане утвержден режим использования территории Билярского городища.