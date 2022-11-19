Зуфар Шакиров: «Биляр уступал по размерам только Константинополю и Багдаду»

Зуфар Шакиров: «С 1977 по примерно 1992 год Билярск являлся филиалом Булгарского заповедника. Его основные объекты были связаны с археологическим наследием» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Это «место силы»

В этом году Билярскому музею-заповеднику исполнилось 30 лет. Как встретили этот юбилей?

История Билярского заповедного пространства на самом деле начинается раньше, в 1967 году, когда создается постоянная Билярская археологическая экспедиция под руководством Альфреда Халикова. Тот факт, что Биляр стал заповедной единицей, это его заслуга. С 1977 по примерно 1992 год Билярск являлся филиалом Булгарского заповедника. Его основные объекты были связаны с археологическим наследием.

В 1977 году в двухэтажном здании конца XIX веке был открыт историко-археологический музей. В том же году, чтобы дополнить разнообразную историю этого региона, к 100-летию великого химика-органика Александра Арбузова был открыт дом-музей, в котором родился и провел детство будущий ученый. Дом был перевезен из поселка, куда в свое время попал из родового имения в селе Арбузов-Баран. Таким образом, два здания стали «прародителями» Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, которому в этом году действительно исполнилось 30 лет.

Какие мероприятия были приурочены к этой дате? Научные конференции, археологические раскопки…

Прошла целая серия мероприятий различного уровня. Прежде всего, конечно, мы участвовали в ходе подготовки и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 28 мая в Биляре прошло довольно масштабное для нас мероприятие «Мусульманский город: домонгольский Биляр», в котором участвовали представители религиозной и научной общественности. Приехал также член-корреспондент АН РТ Фаяз Хузин, который был учеником и верным помощником Альфреда Халикова. И до сегодняшнего дня он считается научным руководителем Билярской археологической экспедиции. Фаяз Хузин рассказал о значимости Биляра как центра тюрко-мусульманской цивилизации в период до прихода монголов. Прозвучали и другие интересные научные доклады. Мероприятие завершилось на территории архитектурно-культурного комплекса «Святой Ключ», где был совершен намаз. Это «место силы», в котором соединяется история, прошлое и будущее.

«28 мая в Биляре прошло довольно масштабное для нас мероприятие «Мусульманский город: домонгольский Биляр», в котором участвовали представители религиозной и научной общественности» Фото: билярскийзаповедник.рф

Еще одним крупным мероприятием стала прошедшая 9-10 июня Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием VIII Халиковские чтения «Археология Урало-Поволжья: проблемы изучения и сохранения», приуроченная к 55-летию Билярской археологической экспедиции. На ней дистанционно участвовали и зарубежные ученые. Обсуждались вопросы, связанные с исследованиями развития Волго-Камского региона в Средние века, проблемы сохранения объектов культурного наследия нашей земли.

27 августа при поддержке администрации Алексеевского муниципального района на территории Святого ключа прошел межнациональный и межконфессиональный праздник «Родниковый рай / Чишмэле җэннэт». Это регулярное мероприятие было увязано с 30-летием заповедника и 25-летием благоустройства архитектурно-культового комплекса. Правда, в последние два года оно не проводилось, но нынче мы организовали его в несколько новом формате межнационального праздника. Добавилась новая театральная локация. Наряду с выступлениями фольклорных ансамблей, представителей мусульманского и православного духовенства – Набережночелнинский драматический театр имени Аяза Гилязова представил театрализованную постановку «Яшь йэрэкләр» («Юные сердца»), вызвавшую интерес у всех: татар, русских, чуваш, мордвы.

На Билярском Святом ключе прошел межнациональный и межконфессиональный праздник «Родниковый рай / Чишмәле җәннәт – 2022» Фото: vk.com/bilarzapovednik

В этом году также исполнилось 145 лет со дня рождения Александра Арбузова. В связи с этим в Казани прошла научная конференция, а по ее завершении для участников этой конференции мы организовали пост-тур «Родина великих химиков». Почему во множественном числе? Потому что помимо Дома-музея Арбузова в состав нашего заповедника входит и часовня-склеп, где захоронен Александр Бутлеров – великий химик и основатель школы органической химии. Его наследие тоже экспонируется, сохраняется и изучается в рамках деятельности нашего заповедника.

Такие значимые мероприятия состоялись у нас в нынешнем году. А так в целом календарь мероприятий очень насыщен. Мы постоянно популяризируем национальные праздники республики и федеральные праздники. К счастью, их много. Устраиваем тематические выставки, создаем временные экспозиции, принимаем участие в праздниках и Алексеевского района, и села Билярск, получая всемерную поддержку администрации района.

Большой удачей для меня лично и для заповедника стало сотрудничество с Баем Хайруллиным. В апреле этого года он выпустил научно-популярный фильм «Биляр. Кладовая наследия». Этого неравнодушного блогера, живо интересующегося историей Биляра, зовут Руслан Хайруллин. Он работает под псевдонимом Бай.

Это его частная инициатива?

Да. Он сам все снимал, сам монтировал, консультировался со специалистами и краеведами. В результате вышел хороший фильм. В соцсети ВК он набрал больше 165 тысяч просмотров. Это не говоря про Ютуб и другие сети. Фильм ценен целостным пониманием билярского пространства.

Сотни и сотни паломников, верующих, просто туристов посещают Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник. Особым местом силы является «Святой ключ / Изге чишмә» Фото: vk.com/bilarzapovednik

«Поток туристов сложно оценить»

Вы ведете подсчет количества туристов, которые посещают объекты?

Учет ведется, прежде всего, по билетам в музеи. Что касается потока туристов на Святой ключ, то его сложно оценить, территория у нас открытая.

А сколько примерно человек посещает Святой ключ?

По моему мнению, минимум 150 тысяч.

А по остальным объектам, в которые продаются билеты, – там сколько?

В прошлом году было в районе 72 тысяч посетителей, с учетом льготных групп граждан.

Какова динамика по сравнению с предыдущими годами?

В прошлом году мы практически вернулись на допандемийный уровень. Вопрос ведь еще в том, как вести подсчет туристов. Потому что можно считать туриста, посетившего три музея, как одного, а можно его же засчитать как трех человек. С прошлого года мы включили в программу пакетные туры и обзорные экскурсии. Теперь мы независимо от количества посещений туристом тех или иных наших музеев засчитываем его как одного человека. Методика подсчета стала более объективной. И мне кажется, что все-таки поток туристов вырос. Возможно, незначительно, но вырос.

«На территории заповедника сейчас открыто 44 объекта культурного наследия, расположен один объект особо охраняемой природной территории» Фото: vk.com/bilarzapovednik

«Наработки есть. Теперь требуется время, нервы и, главное, финансы на их воплощение»

Биляр имеет колоссальное значение для татарского народа, для истории Татарстана. Что делается для популяризации музея-заповедника? Есть ощущение, что он немного в тени Булгара, Свияжска, его название звучит несколько приглушенно на фоне других объектов, хотя его значение не меньше, а в чем-то, может быть, и больше, чем некоторых из них. Есть ли какая-то программа по популяризации Биляра, привлечению сюда туристического потока?

В 2020-м году, еще в мою бытность сотрудником Института археологии имени Халикова Академии наук РТ, мы совместно с московскими коллегами разработали план развития Билярского музея-заповедника. Есть довольно интересные наработки в виде вариантов развития инфраструктуры, новых маршрутов в границах заповедника. Да, сегодня мы сделали обзорную экскурсию, но помимо Святого ключа у нас выпадает природная часть. На территории заповедника сейчас открыто 44 объекта культурного наследия, расположен один объект особо охраняемой природной территории, в долине Малого Черемшана, как раз на перепаде высот между его берегами, на месте, где располагался древний город. Билярский музей-заповедник в ряду подобных самый большой в Татарстане, на сегодня его площадь – 2424 га. К сожалению, штат и отсутствие ряда позиций в государственном задании, которое мы, однако, выполняем, ограничивают наши возможности. Наработки есть. Теперь требуется время, нервы и, главное, финансы на их воплощение.

Ядром заповедника является Билярское городище, в древнерусских летописях именуемое Великим городом, его площадь только в пределах городских укреплений занимает 720 га Фото: vk.com/bilarzapovednik

«Для своего времени Биляр – это крупнейший мегаполис Старого Света»

Мы знаем, что территория заповедника изучена пока в малой степени. Многое еще предстоит сделать. Насколько работа в этом плане продвигается вперед?

Ядром заповедника является Билярское городище, в древнерусских летописях именуемое Великим городом, его площадь только в пределах городских укреплений занимает 720 га.

Если сопоставить с Булгаром?

Биляр как в домонгольское время превосходил Булгар в десятки раз, так и в ордынский период. Булгар площадью 242 га не достиг размеров прежней столицы. Но, к сожалению, в ордынское время Биляр уже не смог восстановиться в прежних масштабах. А для своего времени, особенно в XI, XII, начале XIII веков – это крупнейший мегаполис Старого Света. Биляр уступал по своим размерам только столице Византийской империи Константинополю и столице Арабского халифата Багдаду. Хотя ко времени наибольшего расцвета Биляра Багдад начинает уже терять свое значение. После Багдада шел Самарканд – столица государства Караханидов. А четвертым по площади был Биляр.

Нужно понимать, что ни для Константинополя, ни для Биляра, ни для других перечисленных городов пределы городских укреплений не есть границы города. Это были мегаполисы, имевшие систему пригородных поселений, которые обеспечивали города продовольствием, рабочей силой, другими нужными ресурсами. Плюс к этому так же, как и сейчас, состоятельные люди любили иногда пожить за городом. Так за периметром укреплений появлялась усадебная застройка, она довольно четко маркируется большим количеством неукрепленных поселений за пределами города. Археологи видят в Биляре такую картину: город, вокруг него неукрепленные поселения, на перепаде высот обнаружен еще целый ряд крепостей. Мы не знаем их названий, сейчас они носят условные названия от имени современных населенных пунктов. К примеру, это Николаев-Баранские первое и второе городище, есть городище рядом со святилищем на Святом ключе в лесу, у села. Все мы знаем легенду про девушек.

Для широкого круга людей это, наверное, самая известная история, связанная с Биляром.

Да. В местности Булынгуз, в районе гор, есть два городища – это цепь укрепленных объектов, которые защищали Биляр от неожиданных нападений со стороны Камы и Волги. Почему Биляр имел такое важное значение именно на сухопутном пути? Потому что он был хорошо укреплен. А Булгар в домонгольское время не мог шире развиваться, поскольку всегда существовала опасность нападения с Волги. Можно было легко подойти на кораблях, сжечь и разграбить город. Все это мы видим и по Джукетау – летописный Жукотин рядом с современным Чистополем. Река, помимо того, что это хорошая транспортная торговая артерия, она все же всегда грозила неожиданными нападениями с воды. На воде волжские булгары не всегда могли организовать достойную защиту. А Биляр, и это хорошо прослеживается по археологическим памятникам, был окружен системой укреплений вокруг центрального города, который являлся религиозным, административным, экономическим центром государства. Со степной стороны укрепления были расположены в 10-12 километрах от города.

Исследования билярской территории осуществлялись в основном силами студентов Казанского университета, которые выезжали сюда на летнюю практику Фото: vk.com/bilarzapovednik

«В археологии выкопать – это самое легкое. Основная работа предстоит потом»

В каком направлении сегодня ведутся археологические работы? Каковы последние по времени результаты исследований? Возможно, есть новые открытия?

В период перестройки систематические исследования билярской территории прерываются. И в конце 1990-х, и в начале 2000-х годов они носили эпизодический характер, осуществлялись в основном силами студентов Казанского университета, которые выезжали сюда на летнюю практику. Раскопки были точечными. Старались не задевать территорию самого города, изучалась периферия, чтобы меньшими силами исследовать какие-то дополнительные виды объектов.

Начиная с 2004 года я стал проводить там работы под научным руководством моего учителя Фаяза Хузина. В эти годы мы изучали район, где располагались металлургические производства. Более-менее стабильная работа началась примерно с 2015 года, но все равно исследования не носили масштабный плановый характер. Раскопки шли благодаря грантам, студенческим практикам.

В этом году мы смогли получить поддержку от администрации Алексеевского района, которая обеспечила нас частично питанием. Мы организовали совместные раскопки в сотрудничестве с Казанским федеральным университетом, Институтом международных отношений КФУ, Институтом археологии Академии наук Татарстана, Набережночелнинским педагогическим институтом и Елабужским институтом КФУ. Международное участие было представлено студентами и преподавателями Ошского педуниверситета, специалистом национальной Академии наук Кыргызстана из Бишкека. Большой группой исследователей заложили новый раскоп на территории внутреннего города, практически в центральной части Билярского городища. Раскоп небольшой по площади, по предварительным наблюдениям мы затронули интересный район, связанный с производством изделий из цветных металлов и стекла, вероятно, какое-то стеклодельное производство. В чем уникальность этих данных? Дело в том, что стеклоделие требует знания физико-химических свойств материалов. У нас сейчас в приоритете нанотехнологии, а для того времени производство стекла и изделий из стекла было самым высокотехнологичным производством.

В результате раскопок получены хорошие результаты, но их еще нужно анализировать. В археологии выкопать – это самое легкое. Основная работа предстоит потом. Анализы требуют денег, напряжения сил различных научно-исследовательских и образовательных учреждений.

Президент РТ посетил место раскопок, комплекс «Святой ключ», ознакомился с археологическими находками Фото: vk.com/bilarzapovednik

В этом году благодаря поддержке руководства района нам удалось пригласить к нам Президента РТ Рустама Минниханова. 28 июля, перед посещением форума «Салят», Президент РТ посетил место раскопок, комплекс «Святой ключ», ознакомился с археологическими находками. По итогам его визита были даны поручения, часть из которых касается научно-исследовательской деятельности, развития пространств Билярского музея-заповедника. Сегодня Казанский федеральный университет, Академия наук РТ уже разработали и подали свои предложения по целенаправленному и планомерному изучению этого уникального памятника средневековья.

«Все, уперлись, и теперь однозначно нужна событийка»

А с какими научными учреждениями республики вы работаете наиболее тесно?

Самые активные партнеры – Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ под руководством Айрата Ситдикова и Казанский федеральный университет, который помимо того, что выполняет образовательную функцию, имеет также обширную материально-техническую базу для проведения естественнонаучных исследований. Нам хотелось бы развивать партнерство с Елабугой, с Набережными Челнами. Институт языка и литературы АН РТ и Институт истории АН РТ принимали участие в разработке концепции мероприятия, условно названного пока «Игры народов Волго-Камья», которое, возможно, будет проходить у нас. Нужно признать, что слабое место Биляра сейчас – отсутствие крупных событийных мероприятий, которые могли бы привлечь туристический поток, недостаточная работа по популяризации музея-заповедника.

«Нужно признать, что слабое место Биляра сейчас – отсутствие крупных событийных мероприятий, которые могли бы привлечь туристический поток» Фото: vk.com/bilarzapovednik

С помощью событийных мероприятий можно было провести популяризацию?

Да. На сегодняшний день мы отработали все вербальные и невербальные каналы в сетях, сделали все, что в наших силах. Все, уперлись, и теперь однозначно нужна событийка. В прошлом году я подавал грантовую заявку на этнофолк-фестиваль, но есть более крутые и именитые команды, которые подобные мероприятия уже проводили. Они и выиграли грант, и провели похожие по идее фестивали в Казани и в других уже устоявшихся центрах. Я же хотел провести этнофолк-фьюжн-фестиваль «Алтынчеч», в основе которого либретто Мусы Джалиля к опере «Алтынчеч». Там как раз идет речь о гибели города, трагедии женщин. Исходные мотивы как раз связаны с легендой о девушках, это билярская легенда.

«Эти объекты только за счет краски и держатся»

Вы уже упомянули, что самое известное место на территории Биляра – это Святой ключ. Какие работы ведутся по его сохранению? Я после некоторого перерыва туда попал и увидел, что все стало более цивилизованным, есть какой-то тренд на развитие. Что планируете на будущее?

В так называемой новой части комплекса появились новые малые архитектурные формы, беседки, эта работа была проведена по федеральному гранту на развитие общественных пространств исторических городов и поселений. Там было две очереди. В 2019 году реализовали первую, потом произошла остановка по объективным причинам – тут и пандемия, и экономические проблемы. В рамках второй очереди был разработан новый проект. В старой части комплекса мы видим объекты, которые были возведены в 1996 году, официальное открытие состоялось в 1997 году. Эти объекты уже устарели как морально, так и физически. Как шутят некоторые гости, которые приезжают не первый год, эти объекты только за счет краски и держатся. Да и красим только благодаря администрации района, которая нам каждый год весной помогает финансово для приобретения всех материалов, для того, чтобы мы вот это все в каком-то божеском виде сохранили в ожидании второй очереди реконструкции.

«В так называемой новой части комплекса появились новые малые архитектурные формы, беседки» Фото: vk.com/bilarzapovednik

По итогам посещения заповедника Президентом РТ было дано поручение разработать проектно-сметную документацию, чтобы все-таки эту часть восстановить. Я, как человек, который там ходит каждый день, вижу моменты, иногда невидимые для туристов. Система подачи воды в родник сделана из черного металла в 1996 году. Он устарел, есть какие-то, видимо, скрытые трещины, падает качество воды. Необходима полная замена системы подачи воды, которая идет от основного материнского родника.

Павильон, узнаваемый бренд Ключа, по весне превращается в «Пизанскую башню», потому что вода вытекает из худых труб, земля пучится, павильон наклоняется. Мы клеили маячки. Когда все оттает, объект встает на место. Поэтому мы здесь также предложили новый проект. Решение вопросов теперь за ГИСУ, за Правительством, за Минфином.

Одной из проблем были ленточки, которые люди в огромных количествах завязывали на деревьях. Сейчас, по-моему, эта проблема решена? Вы смогли убедить посетителей в спорности этой традиции?

Увы, нет. Эта традиция не пропала. Хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что везде, где есть возможность, я говорю о том, что это хорошая традиция. Люди испокон веков повязывали эти ленточки, веревочки с какими-то добрыми желаниями. Но тогда были абсолютно иные материалы. А сейчас, когда я заступил в должность, нам пришлось бороться с масками. Ленточек не было, вместо ленточек маски использовали. Потом появились цветные капроновые ленточки, которые продают у нас сувенирщики. Я с ними разговаривал, видимо, поняли или сделали вид, что поняли, вроде перестали продавать. Но на деревьях они все равно продолжают появляться. Эти влажные салфетки, капрон – все это материалы, которые не разлагаются и убивают лес. Наши сотрудники устраивают систематические рейды по их удалению. Буквально на днях срезали два огромных мешка этих ленточек. Есть мысли создать какие-то отдельные виды лент, которые были бы символом этого источника. Они должны быть изготовлены из разлагающихся материалов, уходящих в естественную среду. Есть вариант с установкой металлических деревьев, информационных щитов.

«Помню, когда еще начинали самостоятельные исследования, то не всегда находили понимание со стороны местных жителей» Фото: vk.com/bilarzapovednik

«В Билярске местные называют археологов кротами»

Если говорить про человеческий фактор, насколько для музея-заповедника актуальна проблема вандализма? Огромная территория, раскопки, люди приезжают разные, с разными целями. Вы сталкиваетесь с этой проблемой?

Сталкиваемся.

Инциденты случаются?

Интересный вопрос. Помню, когда еще начинали самостоятельные исследования, то не всегда находили понимание со стороны местных жителей. Они тревожились: «Ой, зачем они тут ходят?» В Билярске местные называют археологов кротами. Действительно, нужно признать, что есть люди, которые интересуются историей, а есть и те, кому хочется поозорничать. И нагадить могут, могут колышки повыдергивать. Это одна проблема. Но сейчас люди в Билярске все больше и больше понимают, что чем больше Биляр будет популярен, то тем больше будет рабочих мест, соответственно будут расти и доходы жителей.

Население Билярска катастрофически сокращается на моих глазах. В 1997-м году, когда я попал сюда в первый раз, будучи студентом, население было больше 5 тысяч человек. Сейчас – 2200. Печально. Вижу даже по своим сотрудникам: если ребенок отучился, то стремится уехать куда-нибудь в город или хотя бы в райцентр, потому что здесь нет работы, нет зарплаты. Это, конечно, общая проблема для села, свойственная для всей страны. А здесь, в Билярске, мы теряем людей, имея такой огромный потенциал.

Что касается инцидентов, то всякое бывало. Когда-то, рассказывают старожилы, на территории комплекса «Святой ключ» кое-кто пытался выделить и поставить какие-то отдельные символы веры. Они убирались, потому что это все-таки место поклонения всех народов, которые проживают в регионе. Даже если брать древнейшую историю, эпоху бронзы, когда люди не знали железа, они уже жили здесь и поклонялись этому источнику. Камень, посвященный девушкам, стоит на древнем святилище эпохи бронзы. А с легендой про девушек связана крепость, расположенная в лесу, которую никто не видит. И там, рядом с ней, еще в начале 20-го века были изучены погребения под курганами. Сложно сказать, кто это были: предки тюрков, финнов, угров, славян? Трудно сказать, но, по всей видимости, какие-то индоевропейские народы. Захоронениям более 2000 лет.

На сегодняшний день у нас действует негласное правило: на территории комплекса нет ярко выраженных символов веры, есть отдельные площадки, где мусульмане могут совершить молебен, площадка для намаза ориентирована на Мекку. Православные, которые тоже почитают живоносный источник, в девятую пятницу после Пасхи совершают пеший крестный ход из Алексеевска до Билярска с хоругвями на место явления иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Над основным родником есть места, где они ставят свечи за упокой, за здравие, проводят молебны. Есть места почитания традиционной религии чувашей. Чуваши – это коренной народ, который многие столетия проживает здесь и имеет с татарами общую историю в рамках тюркской цивилизации.

Время от времени появляются какие-то люди, которые говорят: не совершайте обход Черных камней. Но любое «место силы» набирает силу, когда туда люди приходят со своими чаяниями, верованиями. У каждого свой бог. Какая-то энергетика там есть. Но встречаются ортодоксальные, не совсем, по моему мнению, вменяемые люди, которые пытаются учить: «Ай-яй-яй, не вешайте ленточки!»

Если житель республики или другого региона захотел приехать к вам, то как ему добраться до вас? Есть ли где остановиться на ночевку, какая программа его ждет?

К сожалению, сейчас нет рейсовых автобусов в Билярск, есть проходящие в сторону Нурлата, но они не удобные для обычного туриста, который не имеет личного автомобиля. В основном нас посещают туристы на личном автотранспорте. У нас построены хорошие дороги. В прошлом году отремонтировали Билярский тракт, идущий со стороны Алексеевского. Есть дорога со стороны Чистополя. Проходит дорога через Базарные Матаки в Булгар – это маршрут, связанный с историей булгаро-татарской цивилизации. Если у кого-то нет личного автотранспорта, то можно приехать через казанские туристические фирмы, организующие автобусные туры в Билярск. Сейчас частные предприниматели планируют сформировать вокруг Билярска, прямо на границе с заповедником, свои турпространства. На выезде из села появилась экоферма. Здесь есть коттедж, который можно арендовать, планируется также, как я слышал, строительство модульных домиков, в которых туристы смогут остановиться на ночевку.

А сейчас есть где остановиться?

Функционирует, условно говоря, гостиница в здании бывшей амбулатории. В ней пять номеров. Я сам там жил несколько месяцев, пока не приобрел жилье в Билярске. Но туристов становится все больше и больше, и они склонны требовать комфорта.

А как обстоит дело с туристами зимой? Наверное, сложно?

В прошлом году мы пытались прокачать зимнюю программу, спонсоры подарили нам лыжный инвентарь, ватрушки, мы построили горку. Но мы поздновато запустили рекламу. В этом году попробуем еще раз.

«Все, на самом деле, зависит от экскурсовода. Некоторые экскурсоводы могут рассказывать об одном предмете целый день, и не оторвешься» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Планируем сделать панораму штурма Биляра 1236 года. С языками пламени»

Если говорить про музеи, то музейная сфера очень сильно меняется. Мы привыкли к тому, что музей – это экспозиции за стеклом. Но люди хотят нового, и музеи видоизменяются, приобретают интерактивную форму. Что в этом плане делается у вас?

Цифровые технологии, возможности визуализации привели к тому, что восприятие информации молодежью изменилось коренным образом. Но, тем не менее, я бы все-таки не отсекал традиционные способы передачи информации. Все, на самом деле, зависит от экскурсовода. Некоторые экскурсоводы могут рассказывать об одном предмете целый день, и не оторвешься. Но такие кадры нарасхват. Реальная перспектива для организации технологичной экспозиции появилась у нас в прошлом году благодаря администрации района. В Билярске появился новый ФАП, вся медицина переехала туда. Осталось свободным двухэтажное здание площадью больше тысячи квадратных метров со всеми коммуникациями. После приезда к нам Президента РТ Рустама Минниханова было дано задание просчитать возможность переоборудования этого здания в музейный комплекс. В существующей экспозиции у нас вылетел огромный блок, связанный с поздней историей села, с этнографией. Нам нужно показать многовековое, даже тысячелетнее взаимодействие различных культур, народов. Надеюсь, что эта задумка воплотится в жизнь.

Сейчас в выставочном зале музея, расположенного рядом со Святым ключом, также можно реализовывать интерактивные технологии. Здесь мы уже давно планируем сделать панораму штурма Биляра 1236 года. С языками пламени. Посетители могли бы почувствовать трагизм этой истории.

Какие проекты планируются на будущий год? Что ожидает посетителей музея-заповедника? Какие археологические раскопки предполагаются? В целом что будет нового?

Все новое начинается со старого. В прошлом году мы с районом подали заявку и выиграли федеральный грант в рамках программы развития исторических поселений. Сейчас благоустройство новой площадки уже завершается. Мы дали ей название – культурно-рекреационный кластер «Алтын дага». Эту площадку мы видим как территорию для проведения событийных мероприятий. «Святой ключ» – это культовое, религиозное место, требующее тишины. Некоторые посетители, особенно представители старшего поколения, очень переживают, когда там порою безобразничают. А здесь у нас появилась сцена, пока еще не крытая, достраивается визит-центр, появилась система дорожек, озеленение, будет подключена электроэнергия и система подачи воды, септиков. Все направлено на то, чтобы создать для туристов возможность остановиться в глэмпингах, палаточных лагерях разных уровней, комфортно отдохнуть. Все эти задачи прорабатываются.

На будущий год планируем также провести как бы демоверсию «Игры народов Волго-Камья». Мы видим их не в формате Сабантуя. Это должны быть состязания по каким-то видам спорта, которые характерны для отдельных народов. Нам нужно начать здесь, а потом выйти на уровень Приволжского федерального округа. Так планируем, но сейчас сложно быть оригинальным. Только начинаешь готовить бумаги, смотришь, а это уже где-то «выстрелило». Затем нужно как-то трансформировать эти Игры в летние культурные недели: Неделя татарской, Неделя чувашской культуры и т.д. Надеюсь, все получится. Люди смогут приехать, отдохнуть в комфортных условиях.

А что касается науки – будем копать, изучать. Команда собралась хорошая. Если наши пожелания, возникшие после поручений Президента РТ Рустама Минниханова, осуществятся хотя бы наполовину, то для Биляра уже будет огромный прорыв.

Фото на анонсе: vk.com/bilarzapovednik