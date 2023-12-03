В Татарстане утвержден режим использования территории Билярского городища

Стенд на выставке в Билярском музее-заповеднике

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане утверждены границы и особый режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения — Билярского городища. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Теперь отделу учета культурного наследия и градостроительной деятельности ведомства предстоит обеспечить внесение сведений о границах городища в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и в Единый государственный реестр недвижимости.

При этом сами сведения о границах Билярского городища включены в приложение №1 к соответствующему приказу, которое «не подлежит опубликованию».

Особый режим использования территории городища предполагает, что здесь разрешены археологические раскопки, но только «на основании разрешения (открытого листа)», выданного федеральным органом по охране объектов культурного наследия.

Стенд на выставке в Билярском музее-заповеднике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, на городище можно проводить изыскательные, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные, но лишь при обеспечении сохранности объекта наследия или проведении спасательных археологических полевых работ. Планы должны быть согласованы с уполномоченным органом. В противном случае проведение таких работ запрещено.

Помимо этого, разрешаются музеификация объекта археологического наследия и организация доступа граждан к городищу в соответствии с законодательством. Также допустимо косить на этой территории траву и расчищать территорию от сухостоя и живых деревьев и кустарников.

На территории городища нельзя складировать грунт, твердые и иные бытовые, в том числе строительные, отходы, забирать грунт и иные породы, выбрасывать мусор и бытовые отходы вне установленных мест.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в интервью газете «Шәһри Казан» выступила за включение древнего города Биляра, бывшего одной из столиц Волжской Булгарии, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«<…> Биляр с учетом посада имел площадь более 800 га. У Биляра только внешняя линия валов достигала более 10 километров. Исходя из этого мы можем судить, что Биляр был крупнейшим городом Восточной Европы того времени <…>», — отмечал в интервью изданию «Миллиард.Татар» Вячеслав Баранов, один из ведущих специалистов по золотоордынской археологии Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ.