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Билярский музей-заповедник ожидает ремонт за 142,8 млн рублей
В Татарстане проведут ремонт здания Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. Стоимость работ составит почти 143 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
В здании планируется проведение общестроительных работ с инженерно-техническим обеспечением, а на прилегающей территории — обновление объектов благоустройства, в том числе беседок, подпорных стен, лестниц, павильона родника и других.
Провести ремонт подрядчик должен до 1 декабря 2024 года. Средства на его проведение выделят из бюджета республики.
Заказчиком выступает ГИСУ РТ.
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