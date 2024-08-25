Билярский музей-заповедник ожидает ремонт за 142,8 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проведут ремонт здания Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. Стоимость работ составит почти 143 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

В здании планируется проведение общестроительных работ с инженерно-техническим обеспечением, а на прилегающей территории — обновление объектов благоустройства, в том числе беседок, подпорных стен, лестниц, павильона родника и других.

Провести ремонт подрядчик должен до 1 декабря 2024 года. Средства на его проведение выделят из бюджета республики.

Заказчиком выступает ГИСУ РТ.