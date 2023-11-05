В Татарстане утверждены границы острова-града Свияжск

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане утверждены границы объекта культурного наследия регионального значения — острова-града Свияжск. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурно наследия Иван Гущин.

Теперь отделу учета культурного наследия и градостроительной деятельности ведомства необходимо обеспечить внесение сведений о границах Свияжска в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в Единый государственный реестр недвижимости.

Скриншот приказа Комитета ОКН РТ

Ранее Министерство культуры России установило охранную зону, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта для ансамбля Успенского монастыря в Свияжске, который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Требования к градостроительным регламентам затрагивают восемь населенных пунктов в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах Татарстана, в том числе и город Иннополис.