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В столице Татарстана утверждены границы Казанского подворья
В столице Татарстана утверждены границы объекта культурного наследия федерального значения — здания Казанского подворья. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Теперь отделу учета культурного наследия и градостроительной деятельности ведомства предстоит обеспечить внесение сведений о границах подворья в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и в Единый государственный реестр недвижимости.
Казанское подворье расположено в центре столицы Татарстана — это дом №9 по улице Баумана. Здание построено в 1843–1848 годах по проекту архитектора Фомы Петонди в стиле позднего классицизма.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане утверждены границы острова-града Свияжск.
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