В Татарстане утвердили повышение тарифов на газ и вывоз мусора

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане утвердили увеличение розничных цен на природный газ и тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Соответствующие постановления Государственного комитета РТ по тарифам опубликованы на сайте ведомства.

В частности, стоимость одного кубического метра природного газа с 1 января 2026 года вырастет с нынешних 8,41 рубля до 8,55 рубля, а с 1 октября – увеличится до 9,28 рубля.

В западной зоне Татарстана, которую обслуживает ООО «УК «ПЖКХ», вывоз мусора с 1 января подорожает с теперешних 598,49 рубля за один кубометр ТКО до 608,46 рубля. С 1 октября стоимость услуги вырастет до 668,70 рубля.

На востоке республики, который обслуживает ООО «Гринта», вывоз твердых коммунальных отходов с 1 января вырастет в цене с нынешних 614,95 рубля за один кубометр до 625,19 рубля, а с 1 октября – до 687,08 рубля.

Январское повышение тарифов на ЖКУ по всей России составит 1,7%, а октябрьское для Татарстана – 13,4% с допустимым отклонением в 4,8%. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин заявил о необходимости разъяснять татарстанцам ситуацию с тарифами.