Татарстанцам объяснили, как будут рассчитывать дифференцированные тарифы за электричество

С 1 января 2026 года в Татарстане, как и во всех регионах России, вводятся дифференцированные тарифы на электроэнергию. Цена на коммунальную услугу будет зависеть от объема потребления в месяц, расчет будет производиться ступенчато. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов.

Первый диапазон составит до 3 900 кВтч/мес. Для этих потребителей будет действовать стандартный тариф на электроэнергию, установленный в пределах значений, определяемых ФАС России. Если количество потребленной электроэнергии превысит этот показатель, последующее потребление будет рассчитываться по цене второго диапазона.

Второй диапазон составит от 3 900 кВтч/мес. до 6 000 кВтч/мес. и будет учитывать стоимость услуг по передаче электроэнергии на экономически обоснованном уровне.

Третий диапазон составит более 6 000 кВтч/мес. Для потребителей, расход электроэнергии которых превысит второй диапазон, тарифы будут рассчитываться по цене для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения.

«Расчет будет производиться ступенчато: если потребление превышает первый диапазон, то эта часть будет оплачиваться по тарифу второго, а при превышении второго – по тарифу третьего», – отметил Сулейманов.

То есть, расчет потребления в 7 000 кВтч/мес. будет осуществляться следующим образом: (3 900 кВтч/мес* тариф 1 диапазона + 2 100 кВтч/мес * тариф 2 диапазона + 1 000 кВтч/мес. * тариф 3 диапазона).

По тарифам первого диапазона будет рассчитываться плата за электроэнергию, потребленную в целях содержания общедомового имущества в многоквартирных домах.

Для людей, проживающих в негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых или садовых домах в отопительный период будут применяться диапазоны потребления электроэнергии с сезонным «повышающим» коэффициентом 1,8:

· первый диапазон – до 7 020 кВт/ч;

· второй диапазон – от 7 020 до 10 800 кВт/ч;

· третий диапазон – от 10 800 кВт/ч.

Для расчета по указанному диапазону нужно предоставить в АО «Татэнергосбыт» следующие документы:

· Справку об отсутствии подключения к газоснабжению (от ООО «Газпром трансгаз Казань»).

· Документ, подтверждающий наличие электроотопления (техпаспорт, проектная документация, справка от администрации или СНТ).

Если документы не будут предоставлены, то расчет будет производиться с учетом стандартных диапазонов. Первые платежные документы жители республики получат в начале февраля за январь. Соответственно, необходимо предоставить документы до 20 января 2026 года.

Подать документы можно через личный кабинет на сайте https://tatenergosbyt.ru, в мобильном приложении (вкладка «Обратная связь», тема «Расчет/перерасчет за услугу электроснабжение») или лично в офисах АО «Татэнергосбыт».