Октябрьское повышение тарифов за ЖКУ в Татарстане будет дифференцированным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году тарифы за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане вырастут в два этапа. С 1 января они увеличатся на 1,7%, как и по всей России, тогда как повышение с 1 октября будет дифференцированным. Соответствующий указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В большинстве населенных пунктов региона тарифы в октябре вырастут на 13,4%. Но в городах, а также в ряде поселков городского типа и сельских поселений они увеличатся на 18,2%.

Повышение тарифов в Татарстане производится в соответствии с распоряжением Правительства РФ 3413-р от 25 ноября 2025 года, которым утверждены предельные индексы для каждого региона.

На 18,2% тарифы в октябре следующего года вырастут в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Агрыз, Азнакаево, Альметьевск, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нижнекамск, Нурлат, Болгар, Тетюши и Чистополь.

Аналогичный рост ждет поселки городского типа Актюбинский, Аксубаево, Алексеевское, Нижняя Мактама, Апастово, Балтаси, Карабаш, Васильево, Нижние Вязовые, Камское Устье, Куйбышевский Затон, Тенишево, Камские Поляны, Рыбная Слобода, Богатые Сабы, Джалиль и Уруссу.

Рост тарифов по верхней планке также затронет Осиновское, Александровское, Габишевское, Столбищенское, Шугуровское, Афанасовское, Красноключинское, Макаровское, Старошешминское, Шереметьевское, Шингальчинское, Новошешминское, Кощаковское, Кулаевское, Ленино-Кокушкинское, Пановское, Пестречинское, Шигалеевское, Шемороданское, Азьмушкинское, Бетькинское, Князевское, Комсомолькое, Круглопольское, Малошильнинское, Мусабай-Заводское, Нижнесыуксинское, Новотроицкое, Семекеевское, Стародрюшское, Шильнебашское и Абсалямовское сельские поселения.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил не допускать необоснованно высоких счетов за ЖКУ.