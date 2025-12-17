Мухаметшин заявил о необходимости разъяснять татарстанцам ситуацию с тарифами

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Государственному комитета Татарстана по тарифам совместно с депутатами и СМИ следует организовать разъяснительную работу по ситуации с тарифами. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, подводя итоги заседания президиума республиканского парламента.

«Это очень важный вопрос, важно, чтоб граждане понимали, в связи с чем происходит изменение в тарифах, этот вопрос должен быть у всех нас на контроле», – подчеркнул Фарид Мухаметшин, слова которого приводит пресс-служба Госсовета.

До этого на заседании президиума ГС РТ обсудили вопросы цифровизации тарифного регулирования. О них рассказали председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Ренат Гайнутдинов и заместитель главы Минцифры РТ Булат Габдрахманов.

Ренат Гайнутдинов доложил о внедрении Единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования и регионального модуля «Прайм», а также о переходе республики к использованию федеральной системы ФГИС «Тариф», которая позволяет унифицировать процессы на всей территории России.

Глава профильного ведомства также доложил, что во всех регионах страны предусмотрено два этапа плановой индексации тарифов на коммунальные услуги: с 1 января – из-за увеличения ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 22% и с 1 октября. Январское повышение составит 1,7%, а октябрьское для Татарстана – 13,4% с допустимым отклонением в 4,8%, напомнил он.