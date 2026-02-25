В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане утвердили перечень продуктов труда субъектов ремесленной деятельности, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующее постановление Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В список освобожденных от маркировки вещей, изготовленных ремесленниками, вошли в первую очередь различные предметы одежды. Речь идет, в частности, об одежде из натуральной или композиционной кожи (включая рабочую), о трикотажных блузках, блузах и блузонах, о пальто, полупальто, накидках, плащах, куртках (в том числе лыжных), ветровках, штормовках, о мужских трикотажных рубашках, о верхней одежде из искусственного меха и фетра, нетканых материалов, текстиля с пропиткой или покрытием, о трикотажных или вязаных пальто, куртках, плащах (в том числе с капюшонами), анораках, ветровках и штормовках.

Кроме того, в перечень включены мужские рубашки, женские блузки, блузы и блузоны, шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, галстуки, галстуки-бабочки и шейные платки, спортивные и лыжные костюмы (включая трикотажные), костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны, бриджи, шорты, жакеты, платья, юбки и юбки-брюки (включая трикотажные), свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты.

Помимо этого, в список вошли майки, фуфайки, кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные и домашние халаты, комбинации, нижние юбки, панталоны, пеньюары, нижние рубашки, детская одежда, купальные костюмы, колготки, чулки, гольфы, носки и подследники, перчатки, рукавицы и митенки, бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки и подвязки, гетры и гамаши, шляпы и другие головные уборы.

Ремесленникам также не нужно маркировать постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, обувные товары.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики РТ.