В Татарстане планируют освободить ремесленную продукцию от обязательной маркировки

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В Татарстане хотят освободить продукцию ручного труда от обязательной маркировки, чтобы существенно упростить работу мастеров народных промыслов. Соответствующий законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере поддержки ремесленников, рассмотрели в Минюстиции РТ на заседании рабочей группы Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам.

Проект закона подготовили по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, чтобы реализовать положения федерального законодательства, которое предоставляет регионам право самостоятельно определять виды ремесленной деятельности, требующие особой поддержки.

Согласно документу, Кабмин РТ сможет утверждать перечень видов ремесленной деятельности, а уполномоченный орган будет разрабатывать список продуктов труда ремесленников, которые не подлежат обязательной маркировке.

«Реализация данных мер позволит создать правовую основу для поддержки ремесленного сектора малого и среднего предпринимательства, снизить административную нагрузку на ремесленников и будет способствовать сохранению и развитию традиционных ремесел в РТ», – отметили на заседании.