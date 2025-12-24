Абдулганиев об официальном статусе ремесленников: «Это историческое решение»

Сегодня Госсовет Татарстана, впервые на региональном уровне, принял в окончательном чтении закон, закрепляющий правовой статус ремесленников и позволяющий применять к ним меры поддержки, аналогичные таковым для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей.

«Депутаты Госсовета сделали татарстанским ремесленникам настоящий новогодний подарок.Это историческое решение, которое мы ждали долгое время. Отныне наши мастера, хранители уникальных традиций, получат не только четкий правовой статус, но и возможность пользоваться всеми мерами государственной поддержки, доступными для МСП», – прокомментировал Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Законодательная инициатива была создана после многочисленных обращений мастеров к бизнес-омбудсмену РТ и поддержана Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«Мы тщательно изучили проблему, провели переговоры с профильными министерствами и вышли с законодательной инициативой. Поддержка Госсовета – это лучший итог года и подтверждение того, что голос предпринимательского сообщества, даже самой немногочисленной, но чрезвычайно важной его части, услышан», – сказал Абдулганиев.

Он отметил, что законодательное закрепление статуса ремесленников позволит открыть доступ к всевозможным мерам поддержки для них, а также упростит их участие в выставочной и ярмарочной деятельности.

«Речь идет не просто о регулировании, а о сохранении нашего культурного кода, наследия и идентичности. Каждый мастер – это бренд Татарстана. И наша общая задача – создать условия, в котором это уникальное ремесленное сообщество будет не просто выживать, а динамично развиваться, передавая свои навыки новым поколениям», – подытожил депутат.