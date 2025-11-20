«Правового статуса у ремесленников нет»: в Татарстане хотят снять барьер для самозанятых

Татарстан был одним из первых регионов России, где начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Эксперимент показал эффективность – этот налоговый режим востребован в России. Но его необходимо развивать и улучшать. К такому мнению пришли участники заседания президиума Госсовета РТ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Татарстане с 2019 года действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Фото: © «Татар-информ»

«Одна из острых проблем – запрет на производство и реализацию маркированных товаров»

В Татарстане с 2019 года действует специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он предусматривает максимальный годовой доход в размере 2,4 млн рублей. И одно из преимуществ – льготные налоговые ставки: 4% на доходы физлиц и 6% для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако в этом режиме есть несколько проблемных вопросов, которые свидетельствуют о необходимости его доработки, сказал заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Карпухин на заседании президиума Государственного Совета РТ.

По его словам, одна из наиболее острых проблем – это запрет на производство и реализацию маркированных товаров. «Действующее законодательство прямо запрещает самозанятым производить и продавать товары, подлежащие обязательной маркировке. И это – по непонятным причинам, не поддающимся логике, честно говоря», – заявил Карпухин.

Он добавил, что перечень такой продукции постоянно расширяется и включает множество товаров, которые самозанятые легко могли бы производить. Это, например, продукция легкой промышленности.

Сергей Карпухин: «Действующее законодательство прямо запрещает самозанятым производить и продавать товары, подлежащие обязательной маркировке» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Вот, к примеру, столовое полотенце. Что может быть проще – взять по размеру ткань, разрезать, обметать, что-нибудь вышить и продавать самозанятым, в том числе на маркетплейсах. Данный продукт относится к легкой промышленности, он подлежит обязательной маркировке, и по закону делать их они права не имеют. Допустим, обувь может делать самозанятый, но если он начинает ее делать серийно, а не индивидуально, тоже сразу запрет возникает», – пояснил зампредседателя палаты.

По его мнению, все это сдерживает развитие самозанятых, которые хотят работать. Хотя еще в 2020 году Торгово-промышленная палата предлагала снять такое ограничение на федеральном уровне. Это предложение одобрил парламент республики. Была подготовлена законодательная инициатива, но ее не поддержала Госдума.

Татарстан может частично решить эту проблему, для этого необходимо принять соответствующий республиканский закон, отметил Карпухин. «Согласно правилам, товары легкой и обувной промышленности не подлежат маркировке, если это продукты труда ремесленников, в соответствии с законодательством субъекта РФ», – уточнил он.

«Согласно правилам, товары легкой и обувной промышленности не подлежат маркировке, если это продукты труда ремесленников, в соответствии с законодательством субъекта РФ» Фото: © «Татар-информ»

«Законодательная инициатива будет, Правительство РТ над этим вопросом работает»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил Правительству республики разработать законопроект, определяющий правовой статус ремесленников, а также перечень производимых ими продуктов, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

«Специальный налоговый режим действует, но правовой статус ремесленников никто не определил. Я думаю, надо определиться с этим вопросом и принять соответствующее решение. В этом разделе как раз много вопросов, которые необходимо решать, в том числе по инициативе исполнительной власти – Минфина РТ», – сказал он.

Фарид Мухаметшин предложил Правительству республики разработать законопроект, определяющий правовой статус ремесленников, а также перечень производимых ими продуктов, не подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации Фото: gossov.tatarstan.ru

Законодательная инициатива будет, Правительство республики над этим вопросом работает, ответил ему присутствующий на заседании вице-премьер-руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«На самом деле вопросов много, они периодически возникают, и мы их решаем. Татарстан был пилотным регионом по специальному налоговому режиму. Республика была первой в России по привлечению самозанятых. Тогда в течение года должны были привлечь на территории республики около 48 тыс. самозанятых. И мы эту работу проделали», – заявил он.

Сейчас в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 4 млн самозанятых, в Приволжском федеральном округе – свыше 2 млн, добавил заместитель Премьер-министра РТ.

«В Приволжском федеральном округе самое большое количество самозанятых – в Татарстане», – подчеркнул он.

По федеральному закону самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Поэтому период самозанятости не зачисляется в страховой стаж и пенсионные баллы не начисляются Фото: © «Татар-информ»

«Вторая проблема – отсутствие пенсионных и социальных гарантий для самозанятых»

Однако в этой сфере остаются и другие нерешенные вопросы. Вторая проблема – это отсутствие пенсионных и социальных гарантий для самозанятых, сказал Карпухин.

По федеральному закону самозанятые не обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Поэтому период самозанятости не зачисляется в страховой стаж и пенсионные баллы не начисляются. Чтобы получить право на страховую пенсию, самозанятые могут заключить договор с Социальным фондом РФ и самостоятельно уплачивать взносы. Минимальный размер взносов составляет 59,2 тыс. рублей в год, максимальный – 473,9 тыс. рублей.

«Сейчас появилась возможность добровольного участия в системе пенсионного и социального страхования. Это, конечно, хорошо, но, судя по цифрам, добровольцы – это все-таки экзотика в этой сфере», – заметил заместитель председателя Торгово-промышленной палаты.

Сейчас в личных кабинетах приложения «Мой налог» самозанятые могут пройти опрос. Он направлен на выяснение наиболее приемлемой налоговой ставки, степени удовлетворенности налоговым режимом и действий в случае изменения условий специального режима.

«Чувствуется, этот опрос к тому, что готовится повышение налоговых ставок, наверное, после 2029 года. Если повысится налоговая ставка, мы бы предложили эту разницу, на которую будет повышена ставка, частично направить в Пенсионный фонд. Тогда за счет повышенного налога, если это произойдет, можно будет уже какую-то пенсионную гарантию людям давать», – подчеркнул Карпухин.

Он добавил, что решение будет приниматься на федеральном уровне, но, по его мнению, регионы могли бы высказать свою позицию.

Как сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сейчас в Татарстане более 9,6 тыс. самозанятых зарегистрированы в системе добровольного пенсионного страхования. Из них свыше 1,7 тыс. человек уплатили взносы на сумму более 49,7 млн рублей.

Леонид Якунин: «Сейчас в Татарстане более 9,6 тыс. самозанятых зарегистрированы в системе добровольного пенсионного страхования» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Недобросовестные работодатели фиктивно подменяют трудовые отношения договорными с самозанятыми»

Еще одна проблема, по словам Карпухина, связана с фиктивной самозанятостью и недобросовестными работодателями.

«Противники часто используют тот факт, что некоторые недобросовестные работодатели в целях минимизации зарплатных налогов фиктивно подменяют трудовые отношения договорными с самозанятыми. По расчетам ФНС, из 14 млн зарегистрированных в России самозанятых реально работают около 7,5 млн человек. Лишь 182 тыс. человек попадают в выборку вероятных нарушителей, участвующих в схемах по минимизации зарплатных налогов», – отметил он.

Это всего лишь 2,4% от реально работающих самозанятых и 1,3% от общего числа зарегистрированных самозанятых, констатировал зампредседателя палаты.

При этом, по его мнению, республиканские налоговые органы должны усилить контроль за случаями фиктивной подмены трудовых отношений и своевременно пресекать их. «При желании все это легко мониторить. И этот фактор не должен отрицательно влиять на будущее», – убежден Карпухин.

В свою очередь, Якунин также заявил, что «существует риск злоупотребления со стороны организаций, подменяющих трудовые отношения на самозанятость для уклонения от уплаты налога на доходы физлиц». По данным на 1 октября, в республике 38,3 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей взаимодействуют с более чем 175,2 тыс. самозанятыми. Из них 121 организация находится в группе риска подмены трудовых отношений, сообщил он.

«За девять месяцев 2025 года в части прямых нарушений было уточнено 212 организаций. В части риска подмены трудовых отношений было уточнено 12 организаций», – проинформировал депутат.

По оценкам экспертов, самозанятые учитывают для налогообложения не более трети доходов от продаж физлицам Фото: © «Татар-информ»

«Самозанятые учитывают для налогообложения не более трети доходов от продаж физлицам»

Актуальна также проблема указания самозанятыми сведений о доходах и уплаты с них налогов при продажах продукции физлицам, продолжил зампредседателя палаты.

«С юрлицом ничего не спрячешь, идет платеж на расчетный счет, там от налога не уйдешь. По закону самозанятые не применяют контрольно-кассовую технику, а контроль за фиксацией операций за наличный расчет через приложение «Мой налог» остается слабым, зачастую просто невозможным. Невозможно каждого самозанятого контролировать в момент расчета с физлицом за оказанные услуги», – пояснил он.

Карпухин сообщил, что по оценкам экспертов, самозанятые учитывают для налогообложения не более трети доходов от продаж физлицам. Многие вообще не формируют чеки, используя статус самозанятого лишь для легализации деятельности, заметил он.

Налоговым органам, по его мнению, нужно найти эффективные механизмы для контроля.

«Мы понимаем, что есть предмет для детализации и совершенствования этого налогового режима. Однако сам подход, без сомнения, нужно поддерживать, как и самозанятых. Но в этом деле должна быть полная ясность и порядок, чтобы налогообложение было выверено», – сказал Мухаметшин.

«Очень много вопросов по самозанятым стало возникать в плане их налоговой задолженности в части консолидированного бюджета республики. Этими вопросами мы тоже занимаемся», – добавил Гафаров.

Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 433 тыс. самозанятых. С момента введения самозанятых сформировано свыше 173 млн чеков, совокупный доход составил более 272 млрд рублей. За весь период общая сумма уплаченных налогов достигла 10,3 млрд рублей. По состоянию на 23 октября этого года, уплачено 3,5 млрд рублей.



Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» будет действовать до 31 декабря 2028 года.