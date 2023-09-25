Казань вошла в топ-30 российских городов по уровню зарплат

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань заняла 22-е место среди крупных российских городов по уровню средней заработной платы, Набережные Челны оказались на 34-й позиции. Таковы результаты исследования, проведенного специалистами РИА Новости.

«Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг <…>. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики <…> по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики Росстата», — отмечают эксперты.

В столице Татарстана среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 года составила 63,2 тыс. рублей, увеличившись год к году на 16,4%. При этом на нее можно было приобрести 3,56 фиксированного потребительского набора.

Обогнало Казань подмосковное Домодедово с зарплатой в 81,1 тыс. рублей, на которую можно приобрести 3,6 потребительских набора, а отстал Якутск с зарплатой 88,5 тыс. (3,47 набора).

В Автограде среднемесячная чистая зарплата в указанный период равнялась 56,1 тыс. рублей. Она выросла на 19,9% год к году, на нее можно было приобрести 3,16 фиксированного потребительского набора.

Соседями Челнов в рейтинге стали обогнавший ее Нижний Новгород и отставший Оренбург (62 тыс. и 55,8 тыс. рублей, 3,16 и 3,15 потребительского набора соответственно).

При этом лидерами рейтинга стали Новый Уренгой (142,6 тыс. рублей, шесть потребительских наборов) и Салехард (127,2 тыс. рублей, 5,35 набора) из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также столица страны Москва (137,7 тыс. рублей, 4,78 набора).

В число аутсайдеров в свою очередь попали Нальчик, Элиста и Грозный (38,1 тыс., 37,9 тыс. и 40 тыс. рублей, на которые можно купить 1,97, 2,03 и 2,1 набора).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по уровню средней зарплаты. Президент РФ Владимир Путин недавно потребовал не сбавлять темп роста зарплат.