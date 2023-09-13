В Татарстане утвердили прожиточный минимум на следующий год

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12 966 рублей составит прожиточный минимум в расчете на душу населения в Татарстане на 2024 год. Данная сумма утверждена республиканским кабмином. Отметим, что по сравнению с текущим годом сумма увеличилась на 747 рублей.

Также в документе, подписанном главой правительства РТ Алексеем Песошиным, утвержден прожиточный минимум для трудоспособного населения – 14 133 рубля, людей вышедших на пенсию – 11 151 рубль, несовершеннолетних – 12 577 рублей.

Напомним, в конце мая текущего года глава Минтруда РФ Антон Котяков пообещал, что к 2030 году минимальная зарплата в России на 30% будет превышать прожиточный минимум.

«Планируем к 2030 году достигнуть соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», – заявил министр.