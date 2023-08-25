В Татарстане убрано 92% площадей зерновых культур

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В Татарстане завершается уборочная кампания – на сегодня обмолочено 1 млн 333 тыс. гектаров зерновых культур, что составляет 92% от плана. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Он уточнил, что собрано 3 млн 466 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составила 26 центнеров с гектара. Это позволит полностью обеспечить население республики хлебом, а животноводство – концентрированными кормами, передает пресс-служба Раиса РТ.

Районы приступили к уборке 25 июля, 3 августа Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что аграрии республики намолотили первый миллион тонн зерна. Также были определены муниципалитеты – лидеры по урожайности зерновых.