Все 43 района Татарстана приступили к уборке зерновых культур

В Татарстане все 43 района приступили к уборке зерновых культур. На сегодня собрано 255,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 29,7 ц/га, убрано 85,6 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Лидерами по урожайности зерновых являются Тетюшский, Кайбицкий, Мамадышский, Дрожжановский, Бугульминский и Нурлатский районы», – отметили в министерстве.

Так, в Тетюшском районе средняя урожайность зерновых составляет 48,1 ц/га, в Мамадышском – 39,8 ц/га, в Кайбицком – 39,2 ц/га, в Дрожжановском – 39,1 ц/га.