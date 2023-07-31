В Татарстане определились районы — лидеры по урожайности зерновых

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В Татарстане определились лидеры по урожайности зерновых: Тетюшский, Дрожжановский, Бугульминский и Нурлатский районы. В среднем по республике показатель составляет 30 центнеров с гектара, сообщает сообщает телеканал ГТРК Татарстан.

В самой южной точке республике – Нурлатском районе – урожайность составляет 36 ц/га. За день здесь собирают до 4 тыс. тонн зерна, которые затем отправляются на элеватор.

В сюжете рассказывается и о том, как идет жатва в одном из КФХ района. Ахтям Сулейманов отвел под зерновые 14 тыс. гектаров полей. К уборочной привлечено 16 современных комбайнов.

Несмотря на засуху и несвоевременные дожди, работники на полях довольны тем, как идет уборка зерновых. Особенно в коллективе отмечают труд молодых ребят.

Напомним, в прошлом году в Татарстане собрали рекордные 5 млн 222 тыс. тонн зерна.