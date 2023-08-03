Минниханов сообщил, что аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна

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В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале и опубликовал ролик, посвященный уборке.

«Сегодня в республике намолотили первый миллион зерна! Игенчеләребезнең торышлыгына рәхмәт (Спасибо нашим аграриям)», – подписал видео руководитель республики.

Ролик под веселую музыку показывает рабочий день комбайнера и демонстрирует преемственность поколений – вместе с отцом «работает» и его сын.