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Руc Тат
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Экономика 3 августа 2023 13:59

Минниханов сообщил, что аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна

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Минниханов сообщил, что аграрии Татарстана намолотили первый миллион тонн зерна
Фото: скриншот видео

В Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов написал в своем телеграм-канале и опубликовал ролик, посвященный уборке.

«Сегодня в республике намолотили первый миллион зерна! Игенчеләребезнең торышлыгына рәхмәт (Спасибо нашим аграриям)», – подписал видео руководитель республики.

Ролик под веселую музыку показывает рабочий день комбайнера и демонстрирует преемственность поколений – вместе с отцом «работает» и его сын.

#Рустам Минниханов
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