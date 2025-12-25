В Татарстане температурный фон поднимется до -12 градусов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 25 декабря, в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем прекратится начавшийся ночью небольшой снег.

Ветер сменит направление на западное и юго-западное и немного усилится – до 6–11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов (до -30 градусов на востоке региона) к утру воздух в Татарстане прогреется до -16, -21 градуса (на востоке – до -26). В дневные часы еще немного потеплеет – до -12, -17 градусов (на востоке – до -23, в Казани – до -12, -14).