news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 06:00

В Татарстане температурный фон поднимется до -12 градусов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане температурный фон поднимется до -12 градусов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 25 декабря, в Татарстане прогнозируется небольшое повышение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем прекратится начавшийся ночью небольшой снег.

Ветер сменит направление на западное и юго-западное и немного усилится – до 6–11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов (до -30 градусов на востоке региона) к утру воздух в Татарстане прогреется до -16, -21 градуса (на востоке – до -26). В дневные часы еще немного потеплеет – до -12, -17 градусов (на востоке – до -23, в Казани – до -12, -14).

читайте также
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и резком похолодании до -24 градусов
Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и резком похолодании до -24 градусов
Синоптик Шувалов: «Резкое похолодание до -30 градусов придет в Татарстан на этой неделе»
Синоптик Шувалов: «Резкое похолодание до -30 градусов придет в Татарстан на этой неделе»
#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #аномально холодная погода
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

«Каждый из вас – яркая звезда»: Минниханов поздравил детей на Республиканской елке

24 декабря 2025
Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

Тишков о новом курсе нацполитики: «Главное – единство нации при сохранении многообразия»

24 декабря 2025