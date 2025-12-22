Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и резком похолодании до -24 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 23 декабря, в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погодных условий и резкое понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Во вторник через республику пройдет холодный атмосферный фронт, вслед за которым на регион «обрушится очень холодный арктический воздух».

Небо над Татарстаном останется пасмурным (днем с прояснениями). Временами будет идти снег. Кроме того, местами (в Казани – днем) разыграются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров. В отдельных районах также возможен гололед.

Юго-западный ветер со временем изменит направление на северное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 14 м/с.

После ночных и утренних -2, -7 градусов в течение дня к вечеру на территории республики похолодает до -12, -17 градусов. На западе и севере региона столбики термометров и вовсе опустятся до -19, -24 градусов (в столице РТ – до -20, -22).

Согласно данным республиканских метеорологов, в среду, 24 декабря, в Татарстане сохранится очень холодная погода. Температурный фон составит от -25 до -30 градусов ночью (при прояснениях – до -33) и от -18 до -23 градусов – днем (на востоке – до -27). Местами будет идти небольшой снег.

В ночь на четверг, 25 декабря, регион окажется в зоне атмосферного фронта со снегом. Но днем вероятность осадков невелика. Температура воздуха составит от -21 до -26 градусов в ночные часы (до -31 при прояснениях на востоке) и от -17 до -22 градусов – в дневные (до -25 – на востоке).

Согласно предварительным данным Гидрометцентра РТ, ночью пятницы, 26 декабря, при прояснениях еще будет наблюдаться очень холодная погода с температурами от -23 до -28 градусов (кое-где на востоке – до -33). Утром и днем через Татарстан пройдет атмосферный фронт со снегом. В результате постепенно потеплеет до -6, -11 градусов на западе республики и -16 – на востоке.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Татар-информу» о грядущем резком похолодании и ощутимом потеплении, которое в пятницу сменит аномально холодную погоду.