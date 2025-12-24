В Татарстане днем ожидается до 27 градусов мороза, возможен небольшой снег

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 24 декабря, в Татарстане сохранится пришедшая в республику накануне очень холодная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над регионом останется облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, но в Казани существенных осадков не ожидается.

Прогнозируется северный и северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Утром по Татарстану еще сохранятся ночные морозы от -24 до -29, а при прояснениях – и до -32 градусов (в столице РТ – от -24 до -26, при прояснениях – до -29). Днем столбики термометров поднимутся до -18, -23 градусов, на востоке местами – лишь до -24, -27 (в Казани – до -18, -20 градусов).