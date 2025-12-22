Синоптик Шувалов: «Резкое похолодание до -30 градусов придет в Татарстан на этой неделе»
В Татарстане на этой неделе ожидается резкое похолодание. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии «Татар-информу».
По его словам, во вторник температура в Казани резко снизится с утренних -5 градусов до -25, в Набережных Челнах и Альметьевске – до -30 градусов.
«Холодная погода продержится практически до пятницы. И только в пятницу, во второй половине дня, температура начнет повышаться. Повышение температуры опять будет резким. В Казани в пятницу со снегом придет нулевая температура», – заявил Шувалов.
Александр Шувалов отметил, что в пятницу погода в Альметьевске составит -5…-7 градусов.
Таким образом, среда и четверг будут самыми холодными днями недели, а в пятницу ожидается внезапное повышение температуры.