Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане температурный фон не превысит +19 градусов, возможны грозы
Сегодня, 20 сентября, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, понижение температурного фона продолжится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой ожидается переменная облачность. В светлое время суток повсеместные ночью кратковременные дожди будут возможны лишь местами. В отдельных районах (но днем — не в Казани) вероятны грозы.
Прогнозируется северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — лишь до 13 м/с).
После прохладной (от 7 до 12 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +14, +19 градусов (в Казани — до +17, +19 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан идет похолодание, на следующей неделе возможны заморозки до -3 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»