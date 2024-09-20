В Татарстане температурный фон не превысит +19 градусов, возможны грозы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 20 сентября, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, понижение температурного фона продолжится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой ожидается переменная облачность. В светлое время суток повсеместные ночью кратковременные дожди будут возможны лишь местами. В отдельных районах (но днем — не в Казани) вероятны грозы.

Прогнозируется северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в столице РТ — лишь до 13 м/с).

После прохладной (от 7 до 12 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух на территории региона прогреется до +14, +19 градусов (в Казани — до +17, +19 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан идет похолодание, на следующей неделе возможны заморозки до -3 градусов.