В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 19 сентября, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Утром существенные осадки маловероятны, хотя кое-где задержится опустившийся ночью туман. Днем и вечером местами по региону, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер со временем поменяет направление с юго-западного на северо-западное. В светлое время суток он усилится с 4–9 м/с до 6–11 м/с. Кое-где, в том числе в столице РТ, возможны кратковременные усиления до 15–18 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

После прохладной, а на юге и востоке республики — достаточно холодной (с заморозками на почве до нуля градусов) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — до +21, +23 градусов).

Подробнее о погоде этой осенью на территории республики читайте в материале «Татар-информа» «Такая осень была 15 лет назад»: когда в Татарстане похолодает и будет ли еще бабье лето.