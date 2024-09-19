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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла
Сегодня, 19 сентября, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Утром существенные осадки маловероятны, хотя кое-где задержится опустившийся ночью туман. Днем и вечером местами по региону, включая Казань, пройдут кратковременные дожди и грозы.
Ветер со временем поменяет направление с юго-западного на северо-западное. В светлое время суток он усилится с 4–9 м/с до 6–11 м/с. Кое-где, в том числе в столице РТ, возможны кратковременные усиления до 15–18 м/с.
После прохладной, а на юге и востоке республики — достаточно холодной (с заморозками на почве до нуля градусов) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до +19, +24 градусов (в Казани — до +21, +23 градусов).
Подробнее о погоде этой осенью на территории республики читайте в материале «Татар-информа» «Такая осень была 15 лет назад»: когда в Татарстане похолодает и будет ли еще бабье лето.
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