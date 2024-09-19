На Татарстан вновь обрушатся грозы и порывистый ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 20 сентября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем местами по республике вероятны грозы (на территории Казани — только в ночные часы).

Кроме того, порывы северо-западного ветра иногда будут достигать 15 м/с (в столице РТ — только 13 м/с).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с именуется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.