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Общество 19 сентября 2024 18:23

На Татарстан вновь обрушатся грозы и порывистый ветер

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На Татарстан вновь обрушатся грозы и порывистый ветер
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 20 сентября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью и днем местами по республике вероятны грозы (на территории Казани — только в ночные часы).

Кроме того, порывы северо-западного ветра иногда будут достигать 15 м/с (в столице РТ — только 13 м/с).

По шкале Бофорта ветер скоростью от 10,8 до 13,8 м/с именуется сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.
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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами
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