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Общество 19 сентября 2024 22:14

В Татарстан идет похолодание, возможны заморозки до -3 градусов

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В Татарстан идет похолодание, возможны заморозки до -3 градусов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане начал меняться характер погоды: на смену малооблачному и по-летнему теплому антициклону в ближайшее время придет воздух сначала из Северной Атлантики, а затем из Арктики. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, республика окажется под влиянием ложбины северного циклона и его фронтальных разделов. Будет дуть свежий северо-западный ветер. Вероятны кратковременные дожди, завтра —местами с грозами.

В эти дни температурный фон в регионе будет снижаться, но всё еще останется выше нормы. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 14 до 20 градусов — днем.

В воскресенье, 22-го числа, после прохождения холодного фронта на территорию Татарстана начнет проникать холодный северный воздух. Температуры заметно понизятся: до +5, +10 градусов в ночные часы и +11, +16 — в дневные. Кроме того, ночью и утром кое-где пройдут небольшие дожди.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, республика окажется во власти идущего с северо-запада антициклона. Сохранится холодная погода: от +11 до +16 градусов в светлое время суток и от 0 до +5 градусов — в темное. В ночь на 24-е число возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Вероятность осадков при этом невелика, отмечают синоптики.

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