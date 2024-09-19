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В Татарстан идет похолодание, возможны заморозки до -3 градусов
В Татарстане начал меняться характер погоды: на смену малооблачному и по-летнему теплому антициклону в ближайшее время придет воздух сначала из Северной Атлантики, а затем из Арктики. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
В пятницу и субботу, 20 и 21 сентября, республика окажется под влиянием ложбины северного циклона и его фронтальных разделов. Будет дуть свежий северо-западный ветер. Вероятны кратковременные дожди, завтра —местами с грозами.
В эти дни температурный фон в регионе будет снижаться, но всё еще останется выше нормы. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла ночью и от 14 до 20 градусов — днем.
В воскресенье, 22-го числа, после прохождения холодного фронта на территорию Татарстана начнет проникать холодный северный воздух. Температуры заметно понизятся: до +5, +10 градусов в ночные часы и +11, +16 — в дневные. Кроме того, ночью и утром кое-где пройдут небольшие дожди.
Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, республика окажется во власти идущего с северо-запада антициклона. Сохранится холодная погода: от +11 до +16 градусов в светлое время суток и от 0 до +5 градусов — в темное. В ночь на 24-е число возможны заморозки от 0 до -3 градусов. Вероятность осадков при этом невелика, отмечают синоптики.
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