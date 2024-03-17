В Татарстане стартует третий, заключительный день выборов Президента России

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Сегодня, 17 марта, по всей России, в том числе в Татарстане, стартует третий, заключительный день президентских выборов. В 8 часов утра по всей республике откроются 2767 избирательных участков (в том числе 45 временных), которые продолжат работу до 20 часов.

Избирательным правом в республике обладают около 3 млн человек. По итогам второго дня выборов явка в Татарстане составила 63,3%, по России без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — 55,10%.

Узнать, где расположен нужный участок для голосования, можно через портал госуслуг либо на сайте ЦИК России.

Для принявших участие в голосовании проводится фотоконкурс — ежедневно в республике разыгрывают автомобиль Lada Vesta. Дополнительно предусмотрены номинации со специальными призами для создателей самых креативных снимков.

Для жителей Казани, проживающих в отдаленных районах, организуют дополнительные автобусы, на которых они смогут добраться до участков для голосования.

Кандидатами на пост Президента РФ являются Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (участвует в выборах как самовыдвиженец).