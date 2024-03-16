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Общество 16 марта 2024 21:24

Второе авто Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы!» выиграла семья Хуснутдиновых

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Второе авто Lada Vesta на конкурсе «Всей семьей на выборы!» выиграла семья Хуснутдиновых
Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Алина Хуснутдинова и ее муж стали победителями второго дня конкурса «Всей семьей на выборы!» и обладателями автомобиля Lada Vesta. Трансляция была организована в сообществе «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

«Семья Хуснутдиновых, поздравляем вас. Вы стали обладателями второй Lada Vesta. Это праздник, это просто потрясающе», — заявил ведущий, когда команда организаторов убедилась, что присутствующие в перечне под номером 3186 татарстанцы, которых выбрала программа-рандомайзер, соблюли все условия участия в конкурсе.

Хуснутдиновы выложили фото с участка и в браслете «Всей семьей на выборы» в аккаунте супруга Алины сегодня в 8.52. Семья живет в поселке Усады Лаишевского района, родители воспитывают двухлетнюю дочь, мать находится в декретном отпуске, а отец — самозанятый.

За второй день на конкурс поступило 28 458 фотографий от жителей республики, а всего за два дня общее число приславших снимки достигло 47 762.

Татарстанцев, принявших участие в голосовании и выложивших фото в своих соцсетях, ожидает еще один автомобиль. Разыграют его завтра, 17 марта. Фото необходимо сопроводить хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. При этом розыгрыш пройдет не в группе «Татарстан Алга», а на телеканале ТНВ в 20.10. На финальную трансляцию пригласят в том числе и семью Хуснутдиновых.

Среди опубликованных снимков есть фотографии нескольких поколений семей, пожилых людей, семей с грудными младенцами, многодетных семей, семей из разных районов и городов РТ.

На конкурсе объявлено несколько номинаций со специальными призами для самых креативных участников. Помимо «Самой дружной семьи», победитель в которой уже определен, это «Самая креативная семья», «Самая улыбчивая семья», «Самая зрелая семья», «Семья с самыми юными участниками выборов» и «Самая многочисленная семья».

Трехдневные выборы Президента России стартовали накануне, 15 марта. В республике начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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