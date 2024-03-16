«Явка – 63,3%»: В Татарстане завершился второй день голосования на выборах Президента РФ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Итоги второго дня по явке на голосование на выборах Президента России в Татарстане озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. Он отметил, что явка избирателей в республике составляет 63,3%.

Общая явка россиян на выборы главы государства, которые проходят в стране с 13 по 17 марта, на данный момент составляет 58,01%. Соответствующая информация опубликована на экране информационного центра ЦИК РФ.

Отметим, правом избирателя в Татарстане наделены около 3 млн человек. Для голосования в республике работают 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Напомним, выборы в России проходят в течение трех дней с 15 по 17 марта. Свои кандидатуры на пост Президента страны выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).