В Татарстане спустя почти семь часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который ввели в 6:51. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Напомним, сегодня из-за беспилотной опасности Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Кроме того, власти Альметьевского района сообщали об угрозе атаки БПЛА. Администрация Альметьевского района призвала жителей пройти в укрытия. Позднее районные власти разрешили жителям покинуть укрытия, попросив оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз – рано утром 1 июля, второй и третий – в четверг, 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.