В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты все ограничения
Ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана и один самолет, летевший в Нижнекамск.
При этом на территории республики продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».
Сегодня власти Альметьевского района сообщали об угрозе атаки БПЛА. Администрация Альметьевского района призвала жителей пройти в укрытия. Позднее районные власти разрешили жителям покинуть укрытия, попросив оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.
На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз – рано утром 1 июля, второй и третий – в четверг, 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.