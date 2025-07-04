Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия. Однако администрация просит оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.

«В связи с возникшей угрозой в Альметьевском районе сегодня были задействованы системы оповещения об угрозе. В настоящее время разрешается покинуть укрытия, но просим оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижения без крайней необходимости», – говорится в заявлении.

Жителей просят сохранять спокойствие – ситуация находится под постоянным контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.