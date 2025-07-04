news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 июля 2025 09:13

Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия

Читайте нас в
Телеграм

Жителям Альметьевска разрешили покинуть укрытия. Однако администрация просит оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижение.

«В связи с возникшей угрозой в Альметьевском районе сегодня были задействованы системы оповещения об угрозе. В настоящее время разрешается покинуть укрытия, но просим оставаться вблизи защитных сооружений и ограничить передвижения без крайней необходимости», – говорится в заявлении.

Жителей просят сохранять спокойствие – ситуация находится под постоянным контролем, все службы приведены в состояние повышенной готовности и работают в штатном режиме.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

#Альметьевск #атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

«После ампутации быстро умирают»: как разработки врачей из РТ спасают жизни диабетиков

3 июля 2025
Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

Миллион пользователей за неделю: кому и для чего нужен новый мессенджер MAX

3 июля 2025