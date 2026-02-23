news_header_top
Происшествия 23 февраля 2026 11:31

В Татарстане спустя почти 12 часов отменили беспилотную опасность

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, введенный в 00.08 по московскому времени. Он действовал почти 12 часов. Также отменена угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск и Елабуга. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Ранее ограничения были сняты и в аэропортах республики.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ и Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск и Елабуга отменены», – указано в официальном приложении.

До этого угроза атаки БПЛА действовала и в Альметьевске. Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова сообщила, что сегодня утром в одной из промышленных зон Альметьевского района после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы для жителей района также не зафиксировано.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Татарстаном были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

