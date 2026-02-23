news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 февраля 2026 10:56

В аэропортах Татарстана сняты все ограничения

Читайте нас в
Телеграм

В международных аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты временные ограничения, вводимые для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в восьми аэропортах региона, включая Казань и Нижнекамск.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сообщили, что вместе с авиакомпаниями принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить комфорт пассажиров задержанных рейсов и восстановить суточный график полетов. По данным онлайн-табло, сейчас в казанском аэропорту задерживаются около 30 рейсов на прилет и вылет.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт.

#Аэропорт Казани #бегишево
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026