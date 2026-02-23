В аэропортах Татарстана сняты все ограничения

В международных аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняты временные ограничения, вводимые для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками рейсов в восьми аэропортах региона, включая Казань и Нижнекамск.

В аэропортах Казани и Нижнекамска сообщили, что вместе с авиакомпаниями принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить комфорт пассажиров задержанных рейсов и восстановить суточный график полетов. По данным онлайн-табло, сейчас в казанском аэропорту задерживаются около 30 рейсов на прилет и вылет.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт.