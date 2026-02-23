news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 февраля 2026 08:46

После ликвидации БПЛА в Альметьевском районе произошло возгорание, пострадавших нет

Читайте нас в
Телеграм
После ликвидации БПЛА в Альметьевском районе произошло возгорание, пострадавших нет
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром в одной из промышленных зон Альметьевского района после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы для жителей района также не зафиксировано.

Раис республики Рустам Минниханов получает оперативную информацию о ситуации. Он поручил продолжить информирование населения о том, как действовать при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов.

#атака БПЛА #альметьевский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

В ДУМ РТ объяснили, почему таравих-намаз состоит из 20 ракаатов

22 февраля 2026
Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

Время сухура и ифтара в Альметьевске в Рамадан-2026

22 февраля 2026