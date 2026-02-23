После ликвидации БПЛА в Альметьевском районе произошло возгорание, пострадавших нет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня утром в одной из промышленных зон Альметьевского района после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы для жителей района также не зафиксировано.

Раис республики Рустам Минниханов получает оперативную информацию о ситуации. Он поручил продолжить информирование населения о том, как действовать при угрозе атак беспилотных летательных аппаратов.