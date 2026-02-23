В Минобороны сообщили об уничтожении трех БПЛА над Татарстаном

Над Татарстаном за ночь сбили три БПЛА, рассказали в Минобороны. Всего над российскими регионами за ночь сбили 152 украинских беспилотника.

С 00.08 в республике действует режим «Беспилотная опасность». Угроза атаки была объявлена для трех городов – Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия. Около шести утра предупреждение для Альметьевска было снято.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова сообщила, что сегодня утром в одной из промышленных зон Альметьевского района после ликвидации вражеских беспилотников произошло возгорание. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Угрозы для жителей района также не зафиксировано.

В Елабуге и Нижнекамске режим угрозы атаки БПЛА продолжает действовать. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили отправку и прием рейсов.