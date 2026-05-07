В Татарстане сохранится жаркая погода с грозами и порывами ветра

Сегодня, 7 мая, в Татарстане сохранится аномально теплая, но неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы (в Казани эти атмосферные явления прекратятся с наступлением светлого времени суток).

Направление ветра изменится: сначала оно будет северо-западным, а потом – северо-восточным. Его сила составит от 6 до 11 м/с, хотя кое-где на короткое время он будет усиливаться до 15 м/с (в столице РТ – до 14 м/с).

После теплой (от 10 до 15 градусов выше нуля) ночи в дневные часы столбики термометров поднимутся до +22, +27 градусов (в Казани – до +23, +25).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в Татарстане продолжится повышение температурного фона, в республике установится аномально теплая погода – на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Но совсем скоро, на выходных, в регион придут холод и заморозки.