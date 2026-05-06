«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

После аномальной жары с температурой до +28…+29 градусов в Татарстан придет резкое похолодание. Сегодня и завтра в республике ожидаются сильный ветер и грозы, а в праздничные выходные температура может опуститься почти до нуля – синоптики не исключают ночные заморозки.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«6 и 7 мая ожидается сильный ветер, возможна гроза»

Предупреждение об ухудшении погодных условий в Татарстане сегодня распространило ГУ МЧС по РТ.

«Вечером 6 мая, ночью и днем 7 мая на территории республики местами ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, возможна гроза, в Казани – вечером 6 мая», – говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по РТ рекомендует людям:

‎держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач; не парковать вблизи них автомобили;

‎не прятаться от сильного ветра около стен домов, поскольку с крыш возможно падение кровельных материалов;

‎проверить надежность конструкций на своих подворьях;

‎по возможности оставаться дома, плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные предметы;

‎не оставлять детей без присмотра.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Июльская» погода сохранится до 8 мая»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Татар-информу», что аномальная жара в Татарстане сохранится до 8 мая включительно.

«Будет стоять поистине июльская погода с температурой 25-28 градусов. Такая температура будет характерна и для Казани, и для Набережных Челнов, и для Альметьевска», – рассказал он.

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь отметил, что 6 мая в Казани, скорее всего, будет побит температурный рекорд.

«В дневные часы температура сегодня поднималась до 29 градусов. Скорее всего, будет побит температурный рекорд в Казани на какие-то десятые доли градусов», – констатировал Гоголь.

Предыдущий жаркий рекорд в этот день зафиксирован в 2010 году. Тогда столбик термометра поднимался до 29,3 градуса на метеостанции «Казань-опорная» и до 29,5 градуса на метеостанции «Сокол» в Авиастроительном районе Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ночные часы возможны заморозки»

По данным Александра Шувалова, серьезные перемены погоды татарстанцы ощутят в самом начале вторых длинных майских выходных.

«С северо-запада, из Карелии приходит антициклон. Он с другой воздушной массой, сильных осадков не даст», – рассказал синоптик.

Температура воздуха при этом понизится до 10-15 градусов 9 и 10 мая. Только 11 мая можно рассчитывать на небольшое повышение температуры на 3-4 градуса – до 16-18 градусов, добавил Шувалов.

Феликс Гоголь пояснил, что сегодня и завтра в дневные часы по республике проходит фронт окклюзии, а потом –холодный атмосферный фронт.

«В ночные часы возможно понижение температур, они будут близкими к нулю или чуть-чуть уйдут в минус. Возможны заморозки», – предупредил Гоголь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Будет казаться очень холодно»

Начальник Гидрометцентра РТ отметил, что при резком погодном контрасте возможны вихри, но такие явления невозможно спрогнозировать.

«Вероятность образования вихрей при прохождении холодного фронта на теплые воздушные массы существует. Они наблюдаются в переходный период. Это крайне редкое явление и прогнозу в наших широтах не подлежит», – сказал Феликс Гоголь.

Если вспомнить историю, то в некоторые годы в мае и даже в июне в Татарстане иногда выпадал снег. Конечно, он всегда быстро таял.

«Выпадение снега в мае – крайне редкое явление, бывает в начале месяца. Но в отдельные годы снег выпадал в конце мая и даже в начале июня. Были такие единичные случаи за последние десять лет, но это нечастое событие, и в ближайшей перспективе мы его не видим», – отметил Гоголь.

Как долго продержится похолодание в Татарстане, пока неизвестно, однако перемена погоды будет ощутимой. После аномального тепла, когда температура превышала климатическую норму на 8 градусов, республика окажется уже в зоне температур ниже нормы. 9-11 мая среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы до 1-2 градусов.

«Будет резкий контраст: четыре дня стоит жара, люди ходят в шортах и майках, а тут в дневные часы температура опустится с 28 до 15 градусов. Будет казаться очень холодно, хотя на самом деле погода будет близкой к климатической норме или чуть ниже», – заключил Феликс Гоголь.

Изменение погодных условий будет сопровождаться перепадами атмосферного давления.