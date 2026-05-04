В Татарстан придет аномальное тепло до +27 градусов

На этой неделе в Татарстане продолжится повышение температурного фона, в республике установится аномально теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 5 мая, близкий атмосферный фронт может вызвать небольшие дожди на территории региона. Несмотря на это, ночью столбики термометров опустятся лишь до +5, +10 градусов, а днем поднимутся до +21, +26 градусов вместо сегодняшних +17, +21.

В среду, 6 мая, метеоусловия в Татарстане будут спокойными, существенных осадков не ожидается. В темное время суток температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а в светлое – воздух прогреется уже до +22, +27 градусов.

В ночь на четверг, 7 мая, погода в республике не изменится, но днем с приближением очередного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы ожидается от 8 до 13 градусов тепла, а в дневные – те же 22–27 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 8 мая, в Татарстане ожидается неустойчивая погода, местами вероятны кратковременные дожди. Станет немного прохладнее – от +19 до +24 градусов в светлое время суток.

Среднесуточные температуры в регионе в ближайшие несколько дней на четыре-пять градусов превысят климатическую норму, добавили в Гидрометцентре РТ. При этом ранее синоптики не прогнозировали погодных аномалий на территории республики в мае.